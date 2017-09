Ismét rákos a Fradi 24 éves hokisa

Egyszer már legyőzte nyirokdaganatos betegségét, most újra minden erejére szüksége lesz Hardi Richárdnak.

Hardi Richárdnál két éve nyirokrákot diagnosztizáltak, amelyből felépült, visszatért. és egy teljes szezont teljesíteni is tudott.

„Kísért a múlt, most is az edzőtáborban jelentkeztek a gondok” – írta le kiújult történetét a Blikknek a ferencvárosi jégkorongozó, akinek a harmadik-negyedik nap után bedagadt a nyaka. Akkor már tudta, hogy baj van. Az orvosi diagnózist hallva össze is omlott.

Hardi több orvossal konzultált, és arra jutottak, hogy egy, a teste egészére nézve megterhelőbb kezelést fog kapni a rákos sejtek elleni harc részeként; az előző, gyengébb eljárás valamennyire előrevetítette, hogy újra felütheti fejét a kór.

„Ha nem lennék biztos a gyógyulásban, nem is lenne értelme belevágni” – adott hangot bizakodásának Hardi. A sportoló októbertől őssejt- és kemoterápiára jár. Mint mondja, élete meccsén a második félidő következik, a küzdelemben példaképe Éric Abidal, aki a Barcelona futballistájaként májdaganatból épült fel – kétszer is.

Magyarországon évente 1500 embert diagnosztizálnak nyirokrákkal.