Iváncsik Tamás befejezte

A norvég Elverummal második bajnoki címét idén begyűjtő Iváncsik Tamás hosszú Facebook-posztban jelentette be, hogy visszavonul a profi sporttól (a teljes poszt itt érhető el). A több mint százszoros magyar válogatott, a Veszprémmel EHF Kupát nyerő jobbszélső ebben kifejti, szívesen segíti a Győr-Moson-Sopron Megyei utánpótláscsapatokat egy szakmai stratégia kidolgozásával, illetve az NB I/B-ben játszó felnőtt csapatot játékával is. Mindez arra utal, hogy hazatér a családjával Norvégiából. Bár itthonról, Dániából és a Bundesligából is volt ajánlata, ő hosszú távon szeretett volna gondolkozni, ezért döntött az aktív kézilabda befejezése mellett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ami a válogatottat illeti, a nemzeti mezt sem kívánja többé magára húzni, viszont sérülés esetén számíthat rá Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány. Iváncsikot hosszú idő után az előző kapitány, Javier Sabaté hívta be újra idén, előtte Mocsai Lajos már nem számított rá, amit akkor a játékos nem vett jó néven.

Iváncsik Tamás 1999 óta több mint ötszáz bajnokin lépett pályára a Győrben, a Tatabányában, a Dunaferrben, a Veszprémben és a Balatonfüredben. 2015-ben rövid időre a román Baia Maréhoz igazolt, végül a norvég Elverum volt a végállomás.