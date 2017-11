Kapás Boglárka bemerészkedik az Iron Lady felségterületére

Kapás Boglárka érem nélkül zárt a budapesti rendezésű nyári úszó-világbajnokságon, ezért önbizalma visszaszerzése szempontjából igen fontosnak kínálkozik előtte a következő lehetőség, a két hét múlva Koppenhágában megkezdődő rövid pályás Európa-bajnokság. Erre legfőképp versenyzéssel készült, végigjárta szeptember óta a világkupa állomásait Dohától Pekingen és Szingapúron át Tokióig, ezeken pedig hat érmet szerzett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Nagyon élveztem a versenyzést, végre magamra találtam – adott hangot bizakodásának az Újpest olimpiai bronzérmes úszója, aki „saját” számai, vagyis 400 és 800 gyors mellett a vk-n 200 m pillangón és 400 m vegyesen (ez Hosszú Katinka felségterülete) is elindult, és már igen közel is jár az egyéni csúcsaihoz. – Az edzőmmel beszéltük meg, hogy változtatunk a korábbi metóduson – fogalmazott a sportköztévé érdeklődésére a Hódmezővásárhelyen edzőtáborozó népszerű úszó, ám figyelme nem terelődik el a gyorsúszásról, az a szakmai döntés született, hogy megpróbálják az egyéb úszásnemek pozitív hatásait átültetni a gyorsúszásba.

Hogy a világkupán miként értékeli a szereplését, arról azt mondta, a keleti állomásokon mindig akadt egy kínai, aki megverte, ezért is nem sikerült aranyéremmel gazdagodnia, de az Európa-bajnokságon a világ legnépesebb országának képviselői nem lesznek ott, ezért bizakodik „egy-két fényesebb érem” megszerzésében Koppenhágában. A vetélytársakról egyelőre nagyon keveset tudni, a 800-on előtte olimpiai ezüstérmes brit Jazz Carlin a közelmúltban inkább nyílt vízi versenyeken volt látható, azt sem tudni, készült-e mostanra. Aki viszont minden bizonnyal nagy sztár lehet, az a spanyol Mireia Belmonte, aki Budapesten is a csúcsra ért már, és aki bár nem fiatal, lassan Hosszú Katinkára is veszélyes lehet.

Hódmezővásárhelyen Kapás Boglárka egyébként most egy hetet edzőtáborozik, majd a dániai repülőút után még egy hetet Budapesten készül, egyre csökkentett edzésadaggal.

– Nem lesz csúcsforma, de próbáljuk kihozni a legtöbbet – szerénykedett Kapás, aki az Eb-n 400 és 800 gyors mellett (1500 méteres verseny a hölgyeknél nincs rövid pályán) 200 pillangón és 400 vegyesen is el fog indulni. Érmet tehát a gyorsszámokban remél, pillangón és vegyesen pedig egyéni csúcsot, de megjegyezzük, előbbin az Európa-ranglistán már most 4. helyezést érő időeredménnyel rendelkezik.