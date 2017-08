Kásásék agyonverték a világot: vb-győztes a Kemény-csapat

A masters világbajnokság vízilabdatornáinak utolsó találkozóit rendezték vasárnap a Margitszigeten, de mielőtt az olimpiai bajnokokkal teletűzdelt Millenium ugrott volna medencébe, több honfitársunk is ünnepelhetett. A klubcsapatokba tömörülő visszavonult pólósok döntőiben délutánig két bronz- két ezüst- és két aranyérem megszerzésében is érdekeltek voltak a különböző korosztályok magyarjai. Az Ybl-Ocptous (45+) a horvát Club Veterani ellen nyert, valamelyest revansot véve az elit vb fináléjában elszenvedett vereségért.

Koraeste a kétezres évek világ- és Európa-bajnok női vízilabdázóinak krémjét tömörítő Budakalászi SC tört az aranyra, a 30 év fölöttiek között ők a hét csapat körmérkőzéses tornájának végén döntőnek beillő párharcot vívtak az amerikai The Olympic Clubbal. Komoly szurkolói hangpárbaj zajlott, a „Hajrá magyarok!”-ra „USA, USA!” volt a válasz, látszólag az összes többi amerikai csapat játékosa drukkolt honfitársainak. Egyikük masters vízilabdázóból vált csaknem huligánná, bronzéremmel a nyakában minden negyed szünetében a heves ordibálással próbált nyomást gyakorolni a bíróra a háta mögé merészkedve, egy alkalommal az 1:6-os kiállítási mutatót kérte számon – valljuk be, ezt résszint joggal (a végére 9:12 lett az arány).

A gólok számát tekintve az első két negyed még szoros volt, aztán Pelle Anikó ötméteresből és egy ejtéssel is betalált, így lett 6-3, majd Drávucz Rita duplájával 8-4. Stieber Mercédesz és Brávik Fruzsina góljai is kellettek a 13-10-es végeredményhez, amely által a 2001-es Eb-sikert követően ugyanabban a létesítményben masters vb-címnek örülhetett pezsgővel és vízbeugrással Stieber, Drávucz, Pelle, valamint Kis-Primász Ágnes és Zsoldos-Rédei Katalin.

Efféle ünneplésre igen, éles meccsre azonban nem volt kilátás az eddigi találkozóit 22-5-re, 24-5-re, 16-1-re és 19-8-ra nyerő Millenium (40+) döntőjében. A Kemény-legények fináléjához az aranykorszakot felidéző, megható videós felvezetés és a 2004-es és a 2008-as olimpiai döntőt is közvetítő Hajdú B. István helyszíni kommentátori jelenléte is dukált, de pikáns pluszt adott a meccsnek az is, hogy az ellenfél, Szentpétervár csapatában a 2000-es sydneyi ötkarikás fináléban legyőzött orosz válogatott két tagja, Zinnurov és Garbuzov is ott volt. Nem jelentettek nagy veszélyt, pedig előbbit 12-1-es magyar vezetésnél elől is hagyták, de Gergely István kivédte a ziccert. A túloldalon Kásás Tamás egy passz lehalászásával önnön védjegyét, Biros Péter öt találatával az 1999-es Eb-döntőt idézte.

Már a 16-3-as végeredmény beállítása előtt ötezer néző felállva zengte, hogy „Szép volt, fiúk!”. Nem volt alaptalan a kitörő lelkesedés: szinte biztos, hogy 14 olimpiai bajnokot sohasem látunk többet egy medencében egy budapesti vb-döntőben. Meg az is tuti, hogy volt már olyan, hogy ezek a fiúk Kemény Dénest bedobták a medencébe, de olyan nem, hogy a gyermekeik is utánuk ugrottak. Sokak számára könnyfakasztó látvány volt.

Az pedig megmosolyogtató, hogy kikászálódva Kásás fáradságára utalva úgy fogalmazott, hogy legközelebb négyszer négy perces negyedekkel is beérné.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.14.