Katari futball-vb: mégsem lenne bojkott?

„Nem a The Local munkatársai írták, publikálták, illetve tették elérhetetlenné a cikket, így a portál semmilyen helyreigazításra nem köteles” – nyilatkozta James Savage társalapító. Hozzátette: a cikk egy olyan internetes oldalon jelent meg, amely csak hasonlít a The Localhoz – számol be az MTI.

Az anyagban Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke arról „nyilatkozott”, hogy Szaúd-Arábia, Jemen, Mauritius, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom közösen levelet írt a szövetségnek, amelyben a FIFA-kódex 85. cikkére hivatkozva kérték, hogy az öböl menti válság miatt ne Katar adjon otthont a vb-nek. Ellenkező esetre a hat arab ország bojkottal fenyegetőzött.

A FIFA utóbb közölte, hogy Infantino soha nem kapott ilyen tartalmú levelet, és a témában soha nem adott nyilatkozatot.

Június elején nyolc ország, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Egyiptom, Líbia, Jemen, Mauritius és a Maldív-szigetek jelentette be, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait Katarral. Arra hivatkoztak, hogy Doha terroristákat támogat, és beavatkozik a belügyeikbe. Közülük több állam további intézkedésként megszakította a tengeri és a légi közlekedést is Katarral, egyúttal kiutasította az öböl nyugati felén fekvő ország diplomatáit és állampolgárait is.