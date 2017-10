Kemény Dénes: Felháborító az egész, ilyen nem történhet

Felháborodást keltett a Magyar Vízilabda-szövetségben (MVLSZ) egy nem mindennapi eset, és annak tálalása. A Bajnokok Ligája második selejtezőkörében szombaton játszott OSC-Napoli mérkőzésen két olyan találat is esett, amely ellen a magyarok a vízben és a parton is hevesen tiltakoztak. A VLV.hu-n közzétett felvételen az látszik, hogy az olasz Lapennáról kétszer is kiállítanak egy magyar játékost labda nélkül, majd a center a szabaddobásból rögtön megkapja a labdát, és bevágja. Az OSC bizonyosan csak azért nem óvott, mert végül ők győztek (11-7).

A történtek után a VLV.hu tudomása szerint Benedek Tibor volt, és Märcz Tamás jelenlegi szövetségi kapitány is azt taglalta a szövetség szakmai testületi ülésén, hogy az MVLSZ nem is szólt a szabályváltozásról, miszerint a centernek egy ilyen szabálytalanság esetében hátra kell passzolnia a labdát.

Mivel egészen döbbenetesnek tűnt a felvetés, hogy a szövetségben ekkorát hibáztak volna, magánál az elnöknél, Kemény Dénesnél tudakozódtunk. – Nem volt szabálymódosítás, ez egy kacsa.

Nem képzeli bárki is, hogy kapunk egy fontos szabályalkalmazási információt, és nem adjuk át az edzőknek? Ilyen nem történhet. Ez az egész csak arra volt jó, hogy rólunk valaki azt feltételezhesse, hogy nem végezzük jól a munkánkat. Felháborító az egész.

Kemény hozzátette, hogy az egyik említett olasz gól, amit videón látott, szabályosnak tűnt, de el kell olvasni a szabályértelmezést.

A háromszoros olimpiai bajnok Molnár Tamásnak erre nincs szüksége, ugyanis játékvezetőként dolgozott, emellett a FINA és a LEN (a vízilabda két nemzetközi irányító testülete) technikai bizottságának is tagja. Történetesen ez a testület terjeszti a Bureau elé az esetleges szabálymódosító javaslatokat. – Az elmúlt években egyetlen fontos szabály változott: az olimpiai csapatok létszámát tizenháromról tizenegyre csökkentették. Nem is értem, hogy ebben az ügyben hogy lehet szabálymódosításról beszélni.

Molnár az egyik esetről szigorúan magánvéleményként a következőket mondta: mivel a védő a kaputól több mint öt méterre követte el a kiállítást érő szabálytalanságot, a játékvezetőnek nem kellett sípszóval jelet adnia a szabaddobás elvégzéséhez. Az olasz játékos kezében a labda hátrébb volt, mint a szabaddobás vonala, így egyből bepasszolhatta a labdát a centernek. A gól akkor lett volna szabálytalan, ha öt méteren belül lett volna a fault.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.06.