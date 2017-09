Készen állunk újra beugrani Mexikó helyett egy úszó vb-ért, ráadásul még idén

Legkésőbb a jövő héten eldől, hogy mi lesz a sorsa a mexikói földrengés miatt elhalasztott paraúszó-vb-nek. Még Budapest is pótrendező lehet, fel is ajánlottuk a segítségünket.

A múlt keddi, 7,1-es erősségű, több mint 250 halálos áldozatot követelő mexikói földrengés után már szerdán kiderült: nem tudják megrendezni a parasportoló úszók és erőemelők fővárosba tervezett világbajnokságát. Előbbi szeptember 29-én, utóbbi 30-án vette volna kezdetét, ám a földmozgás a szállodákban és a versenyhelyszíneken is károkat okozott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A paralimpiákról rendre úszóink hozzák a legtöbb érmet, most viszont nekik is szembe kell nézniük a bizonytalan helyzettel és azzal, hogy formaidőzítésük már biztosan nem lesz megfelelő. A versenyzők további programjáról szerdai értekezletén határoz a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB), ám ekkorra még nem várható, hogy kiderül, mi lesz a világbajnokság sorsa.

„A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) a héten vagy a jövő héten hoz döntés arról, hogy megtartja-e a világbajnokságot az eredetileg tervezett helyszínen vagy átteszik máshová, netán elmarad. Ugyanakkor ajánlottak kisebb, közeljövőben rendezendő eseményeket, amelyeken a vb előtt vagy ahelyett legalább lehet versenyezni, mi már ki is néztünk egy lengyelországit” – vázolta a helyzetet a Magyar Nemzetnek Becsey János, a paraúszók szövetségi vezetőedzője.

Egy mexikói úszó-világbajnokság helyszínváltoztatása kapcsán közeli emlékünk lehet: Guadalajara 2015-ös visszalépése után vállalta Budapest a 2017-es vizes vb rendezését (a 2021-es helyett). Kiderült, most sem teljesen naiv elképzelés a beugrás: „Megmondom őszintén, én felvetettem az ötletet, az úszószövetség közgyűlésén is beszéltem erről többekkel” – mondta kérdésünkre Becsey János, aki az MPB elnökségi tagja.

Készen állunk

A paralimpiai bajnok úszó állítja: „A szervezési tapasztalat megvan, kis túlzással egy pillanat alatt összerakható, bár azt tudni kell, hogy a nevezési pénzek mellé komoly állami forrást is kell teremteni ilyen esetben. De ez már egy magasabb szint, ezt nem nekem mint vezetőedzőnek kell eldöntenem.”

Kopogtattunk a magasabb szinten is, az MPB elnökénél, a politikai vonalon sem a megtűrt kategóriába tartozó Szabó Lászlónál. „Nem naiv a feltételezés, tettünk is lépéseket az ügyben. De az IPC egyelőre csak arról tájékoztatott bennünket, hogy a mexikói uszoda és a szállásokat adó hotelek is megsérültek, így kétséges, hogy a sportolók akár néhány hónap múlva is elutazhatnának Mexikóba. Halvány utalás volt arra az IPC részéről, hogy új helyszínt keresnek, de hivatalosan ezt még nem mondták ki. Mi viszont

visszajeleztük: ha szükség van tagországi segítségre, akkor készen állunk, ami akár a magyarországi helyszínt is jelentheti.

Szabó László, aki tagja a kormánypártnak, hangsúlyozta: ez ügyben egyelőre semmilyen hivatalos információ nem érkezett a nemzetközi szövetségtől. „Az is kérdéses, hogy ha egy novemberi vagy decemberi időpontra írják ki a vb-t, hajlandók lennének-e eljönni a versenyzők. Felmerül, hogy ha lenne is, aki beugrana rendezőnek, hogy tudják ezt beilleszteni a felkészülési tervükbe a különböző országok, akiknek a világ egy másik pontjára kellene utazniuk. Őszintén szólva én a legnagyobb esélyét annak látom, hogy teljesen elmarad az idei világbajnokság.”

Hozzátette ugyanakkor: a fogyatékossággal élők versenyrendszerében a paraúszó-világbajnokság a paralimpia utáni legnagyobb világesemény, 1300 résztvevővel. „Ezt megszervezni majdnem a csúcs.” (A szintén elhalasztott erőemelő vb tekintetében minden szempontból más a helyzet, lévén, hogy a mexikói sportcsarnok nem sérült meg, de beugróként mi már csak amiatt sem jöhetnénk szóba, mert tavaly Egerben volt a világkupa, s a 2021-es vb házigazdája is a Heves megyei város lesz.)

Nem kötelező

Visszatérve a sportolói oldalra, Becsey János állítja, nagyon jó felkészülési időszakon vannak túl, edzőtáborunk is volt Hódmezővásárhelyen, nagyon nehéz lesz ezt a formát átvinni. A fiatalabbaknak ez bizonyára könnyebben fog menni, mint az idősebbeknek, köztük a 40 éves Vereczkei Zsoltnak. Nagyon várjuk, hogy döntés szülessen arról, mire is kell készülnünk.” Jelezte: Sós Csaba szövetségi kapitánnyal együtt úgy látják, hogy ha lesz későbbi világbajnokság, mondjuk december elején, az azon való részvételről minden versenyző maga határozhat majd.

A kialakult helyzet kapcsán felhívtunk két úszót is. A kerekesszékes szépségkirálynő, Illés Fanni így szembesült a történtekkel: „Pénteken indultunk volna, de kedd este láttam a hírekben, hogy földrengés volt. Másnap beszéltem az egyik mexikói versenytársammal, aki elmondta, hogy nagyon durva a helyzet, nem tudja, mi lesz, de szerinte elhalasztják a vb-t. Miután láttuk, hogy az épületek összeomlottak, mi is sejtettük, hogy nem utazunk. De

jobban jártunk, mint például a spanyolok, akik már korábban kimentek és 36 óra elteltével jöhettek is vissza, versenyzés nélkül.

Úgyhogy én próbálom pozitívan nézni a történéseket, a mi formaidőzítésünk másodlagos, az első az, hogy életeket mentsenek és helyreállítsák a rendet.”

Hosszabb rehabilitáció

A tavalyi riói paralimpia egyetlen magyar aranyérmese, Tóth Tamás vállsérülése miatt nem utazott volna, de elmondta, nagyon sajnálja a többieket, mert így egy fél év munkája tulajdonképpen a kukába ment „Ám elsősorban azokat az áldozatokat és családtagjaikat sajnálom, akiket érintett a földrengés. Mi pedig azt mondhatjuk, még mindig jobb így, mintha akkor történik ez, amikor már kint van a magyar csapat.”

Még vasárnap is túlélőket kerestek a romok alatt Mexikóvárosban Fotó: Pedro Pardo / AFP

Fura módon ő akár még nyertese is lehet a verseny elhalasztásnak, hiszen jól sikerült a rehabilitációja, hetek óta edzésben van. Bár elsősorban a jövő évi Európa-bajnokságot tartja szem előtt, ha mondjuk novemberben pótolják a vb-t, azon el fog indulni.

A témához tartozik még, hogy korábban felmerült, a vasárnap óta tartó evezős-világbajnokság megrendezése is veszélyben van, mivel annak helyszíne a floridai Sarasota, amelynek térségében az Irma hurrikán jelentős károkat okozott. Ám a pályát és környékét közvetlenül nem érintette a pusztító vihar, így az október elsejéig tartó regatta rendben elkezdődött, öt magyar egységgel plusz két paraversenyzővel.