Két csapathoz szállna be az Alfa Romeo a Forma–1-ben

A globális branderősítés miatt bevonnák az Alfa Romeót a Forma–1-be. Egyre valószínűbb, hogy ez már 2018-ban meg is történik. A MotorSport Italia szerint az Alfa Romeo egyből két csapathoz is beszáll, ők adnák ugyanis a motort mindkét Ferrari-partnernek, a Saubernek és a Haasnak is.

A két istálló ugyanazt az erőforrást kapja majd meg, mindkettő a Ferrari motorja lesz, egyedül marketingszempontok miatt nevezik át Alfára őket, hogy ne csak a luxusmárkát tudják így reklámozni a Forma–1-ben. Az Alfa Romeo ezzel 1985 után térhetne vissza az F1-be – a Juan Manuel Fangióval 1950-ben és 1951-ben is egyéni világbajnoki címet nyerő márka 1951-ben el is hagyta az F1-et, 1979-ben ugyan visszatért, de az 1985-ös kiszállásig csak öt dobogós helyet tudtak összeszedni, újabb futamot nem nyertek.

A Sauber nemrég állapodott meg a Ferrarival a folytatásról, a Haas új belépő létére meglepően jól teljesít a 2016-os szezon óta, ezt folytatnák az új márkanévvel, ami persze új festést is hozhat. Hogy a Sauber kék alapszínéből mit hoznak ki, azt nem tudni, az ugyanis nagyon nem illik a Ferrari (és az Alfa) piros imidzséhez, a Haas viszont simán visszakaphatja a pont idén, szezon közben elhagyott piros díszítést.