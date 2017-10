Két gól az utolsó fél percben: két Dujsebajev ellen mentett pontot a Veszprém

Egy Kielce–Veszprém-meccsen jó eséllyel a volt és az aktuális magyar szövetségi kapitány csapata találkozik. Így volt ez a tavalyi, nehezen felejthető BL-döntőn is, amikor a Talant Dujsebajev vezette lengyel együttes kilenc gólos hátrányból nyert a Xavier Sabaté-féle Veszprém ellen. Most már Ljubomir Vranjes áll a magyar bajnok és a nemzeti csapat élén, míg a túloldalon maradt Dujsebajev.

Utóbbi a vasárnap esti Bajnokok Ligája-csoportrangadón saját fiát, a Szkopjéból Kielcébe költöztetett Alexet is bevetette természetesen, és ő sokáig félelmetes fegyvernek bizonyult. Negyedóra alatt öt látványos gólt vágott be a kapuba, négy góllal is vezetett a lengyel együttes. A balkezes átlövő posztja a Veszprémnél is kulcsfontosságú volt, hogy sikerüljön felzárkózni. Kent Robin Tönnesen jól pótolta a támadásoknál a kézsérült Nagy Lászlót, és olyan felfogásban játszott, amelyből a magyaroknak is tanulniuk kell. A meccs kezdetén ugyanis rossz döntéseket hozott lövésnél és passznál is, de ahelyett, hogy elbizonytalanodott volna, ugyanolyan bátran, és talán még elszántabban folytatta. Ennek gólsorozat lett az eredménye.

Mindenek előtt viszont ezúttal is Lékai Máténak köszönhette a Veszprém, hogy lépést tartott a házigazdával, zseniálisa labdaszerzéssel, gólpasszal, büntető kiharcolásával és persze gólokkal is kivette a részét a játékból. Ahhoz, hogy sikerüljön utolérni a Kielcét, nagyon kellett Mikler Roland is, aki gyenge kezdés után szedte össze magát a kapuban. Elakadtak benne az átlövések és időnként a ziccerek is, így a második félidőben új meccs kezdődhetett az egyébként fantasztikus légkörben, amelyben hol a hazaiak, hol a veszprémiek szurkolásától volt hangos a csarnok.

Az 50. perc után lélektanilag (is) előnybe került megint a Kielce, amikor kettős emberhátrányban gólt lőtt, majd kivédekezte az ellentámadást. Az utolsó perc előtt Lékai varázslatos passzából Blaz Blagotinsek egyenlített, fél perccel a vége előtt hetesből szerzett vezetést a Kielce, Kasper Marguc öt másodperccel a lefújás előtt a jobbszélről mentett pontot (32-32). A B-csoportban öt forduló után így továbbra is veretlen a Veszprém, a Kielce mérlege pedig negatív maradt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.16.