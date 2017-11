Kézilabda-vb: készülünk a taktikára, amellyel meg szoktak verni minket

A kézilabdát forradalmasító, kapus nélküli, hét a hat elleni játék születésének hivatalos napja – legalábbis Magyarországon – 2014. december 15-e. Az újszerű taktikai húzással Dánia ezen a napon lepte meg a válogatottunkat Debrecenben, a női Európa-bajnokság középdöntőjében, és meg is verte vele. Azóta három év telt el, de váratlan eredményeket ugyanúgy el lehet érni vele: múlt hétvégén a Veszprémet az Aalborg éppen így győzte le a férfi-Bajnokok Ligájában.

Most, amikor a női világbajnokság hétvégi rajtjára készülünk, nemzeti csapatunk eredményességét alapvetően meghatározhatja, holt tart ezen a téren.

„Ma már elég sok csapat beveti a hét a hat elleni játékot, ez várhatóan a vébén is így lesz, főleg akkor szereti játszani egy csapat, amikor vesztésre áll, változtatnia, kockáztatnia kell – mondta a Magyar Nemzetnek Klivinyi Kinga, válogatottunk balátlövője az elutazás előtti napon tartott sajtónyilvános edzés után. – Mi is sokat készülünk arra, hogyan védekezzünk ez ellen, a támadójátékban pedig valószínűleg mi is alkalmazzuk.”

Az edzést Kim Rasmussen szövetségi kapitány hatalmas energiával és tanítani való angolsággal vezette, remélhetőleg mindenki számára közérthetően. Azt csak megköszönhetjük a szakvezetésnek, hogy nem a mostanában szokásos utak valamelyikét választotta, edzőkollégái egy része ugyanis csak a bemelegítésre enged be minket, vagy olyan edzést tart ilyenkor, amelyen szinte semmit sem csinálnak a játékosok, nehogy kiderüljön a nagy titok. Rasmussen utóbbi luxust nem engedte meg magának, három nappal a norvégok elleni vb-rajt előtt minden pillanatot kihasznált a játék fejlesztésére, és időnként alapvető hibákat javított. Tóth Gabriellánál, a 2014-es Eb felfedezettjénél minden szuggesztív képességét bevezette például, mert az irányító-átlövő úgy közelített a kapu felé, hogy a lelátón is mindenki látta, passzolni fog, holott ennek a meglepetés erejével kell hatnia.

Úgy láttuk, Klivinyi Kinga formájával nagy bajok nincsenek, ahogy alighanem kapusgondjaink sem lesznek, elnézve Bíró Blanka és Janurik Kinga mozgását, akik kiszorították a keretből a klasszisnak számító Kiss Évát.

Amikor hat helyett heten támadják majd a kapujukat, a szokásosnál is nagyobb gólveszéllyel kell szembesülniük, de Bíró Blanka szerint nincs nehezebb dolguk.

„Nekem igazából mindig az a feladatom, hogy a labdás játékosra figyeljek, előttem viszont a védelemnek sokkal nehezebb ennyi ember mozgását lekövetnie” – mondta kérdésünkre Bíró Blanka, akinek bonyolultabb lehet a védekezést irányítania, ha a szokásosnál több a támadó. „Próbálom irányítani a csapattársaimat, de sokszor akkora a hangzavar a tétmeccseken, hogy legfeljebb az egymás mellett állók hallják meg egymást.”

A németországi vb csoportmeccsein ez talán még nem így lesz.