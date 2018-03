„Ki a fenét érdekel, hogy Katinka milyen viszonyban volt a szövetséggel?”

„Tehetetlennek éreztem magam, kikívánkozott belőlem” – mondta Hargitay András, korábbi úszó szövetségi kapitány a pénteken bemutatott Feszített–Víz–Tükör című könyvéről. A kötet megjelenését már március elején beharangoztuk egy terjedelmes anyagban, akkor azt mondta: „Ennyivel tartozom a versenyzőknek, a szüleiknek, az edzőknek, a sportvezetőknek, az újságíróknak, a sportszerető közvéleménynek, a barátaimnak, az ellenségeimnek… ennyivel tartozom önmagamnak.”

A könyvbemutatón hangsúlyozta: ez nem egy botránykönyv, s hogy nem volt szándékában bárkit lejáratni. Ám könyve mégis befolyásolhatja a Hosszú-Tusup páros megítélését. A bemutatón felidézte a riói olimpián történt hirtelen visszalépésüket (amivel Jakabos Zsuzsannát sújtották, hiszen ő is megúszta a kvalifikációhoz szükséges időt), s azt is, később valótlant állított a három aranyat szerzett kiválóság. „Hosszú Katinka az írta, hogy nekem ő szólt, hogy 200 pillangón nem indul, de ez nem történt meg” – mondta, hozzátéve, hogy a házaspártól csak akkor érkezett telefonhívás, amikor nem tudták, hogy hol van a technikai értekezlet.

„Nincsen ok arra, hogy az ember ferdítsen a történteken, nem szoktam hazudozni” – jelentette ki a szövetségi kapitányi tisztséget 2016 áprilisától 2017 januárjáig betöltő Hargitay András. Elmondta, hogy míg Hosszúékkal nem, Gyurta Dániellel a legélesebb vitája után is le tudott ülni.

„Az a fajta magatartás, amelyet Katinka és Shane tanúsít a társadalom felé, az újságírók felé és egyáltalán a versenyzők felé, az nem maradhat.

Shane nem viselkedhet így, nem csinálhat olyan botrányokat, amelyeket egyébként nemzetközi versenyeken megtett, csak itt ezt valamilyen oknál fogva nem hozták le.” Bár a windsdori rövid pályás vb helyszínén az amerikai edző lesenkizte, áltaja, neki nem egy egyéni sérelmet kell rajta törlesztenie, ezt nem is akarná.

Hozzátette: az érzése, hogy eredményesen más nem fogja tudni felkészíteni, mint Shane, maximum hosszú idő után. „Örülnék annak, ha a kapcsolatuk vissza tudna rendeződni. A magyar sportnak, a magyar úszósportnak, Magyarországnak igenis szüksége van arra, hogy Katinka minél több Európa-, világ- és olimpiai bajnoki érmet szerezzen.

Ki a fenét érdekel, hogy Katinka milyen viszonyban volt a szövetséggel, az elnökséggel vagy éppen velem,

az a lényeg, hogy olimpiai bajnok legyen.” Állítja: ennek ugyanúgy örült is attól még, ha esetleg rá csúnyán nézett, mert Magyarországnak ez volt az érdeke.

Kiderült: a nyersanyag már tavaly szeptemberben elkészült, a legnagyobb kritikusa, de a cenzor szerepét is betöltő felesége is rengeteg kritikát fogalmazott meg, sokszori átolvasás után jutottak el a mű lezárásáig, ezért jelent meg most. Tehát nem tudatosan időzítették a megjelenést a 62. születésnapja környékére, illetve az országos bajnokság elé.

Arról is beszélt, hogy miért nem kérte – mint az hasonló helyzetben szokásos – egy sportújságíró segítségét a könyv megírásához. „A legjobban én fogom tudni elmondani azt, amit valóban érzek.” Kijelentette, nagyon sokat töprengett egy-egy szó használatán, és nevetve hozzátette:

ha lesz dicsőség, azt a feleségének tudhatja be, ha pedig kritika, akkor magának.

Állította: szinte szóról szóra írta le a párbeszédeket, mivel a feszült pillanatokra élesen emlékszik.

Lapunk kérdésére Hargitay András elmondta, egyelőre nem érkeztek visszajelzések a könyvben szereplőktől, de nagyon érdekli és várja ezeket.