Kicsorduló könnyekkel és három vereséggel zárták női röpiseink az Eb-t

Az utolsó esélyt igyekezett megragadni női válogatottunk az Európa-bajnokságon. Harmadik csoportmeccsüket játszották Bakuban, az elsőn pénteken 3:0-s vereséget szenvedtek a házigazda Azerbajdzsántól, akkor csak a nyitószett tűnt nyerhetőnek. A másodikon, szombaton már három is, ám Lengyelország ellen csak egy játékrészt, a másodikat sikerült behúzni (22-12-es vezetésről 25-19), pedig biztatónak tűnt, amikor az elsőben 12-8-ra, a negyedikben pedig 13-10-re vezettünk. Alberto Salomoni szövetségi kapitány így is megdicsérte övéit, szerinte ekkor már a legjobbját nyújtotta a magyar csapat.

Ám a vasárnapi meccs előtt kijelenthettük: nem fogja tudni ismét, mivel a lengyelek elleni meccs utolsó perceiben kifordult a bokája Tálas Zsuzsannának. Egyik kulcsjátékosunk az orvosi stábbal egyetértésben kénytelen volt úgy dönteni, hogy kihagyja a Németország elleni találkozót. Sőt, Bokorné Liliom Rita is fájós nagylábujjal röplabdázott, egy banális sérülés miatt: a szállodában rányitották a vécéajtót.

Tálas hiányában a másik feladónkra, a többnyire epizódszereplő Bleicher Rékára óriási felelősség hárult, 21 évesen kellett osztogatnia. Többnyire kiválóan oldotta meg a feladatot – szervánál volt, hogy hibázott –, 9-5-re még vezettünk is az elején, de aztán a németek 17-18 után 21-25-tel behúzták az első szettet. A másodikat viszont uraltuk: Szakmáry Gréta remek nyitásokkal, ütésekkel és blokkal is kitűnt, 25-19-re nyertünk (1:1).

A harmadik szettben viszont ha közelről is, de többnyire futottunk az eredmény után, sokszor egy pont volt közte, de a vége 21-25 lett. A németek – akik korábban még csak egy csoportmeccset játszottak, s hétfőn zárják a csoportküzdelmeket – még meggyőzőbbek voltak ezután, 12-5-ös vezetésükről a szettet (18-25) és a meccset (1:3) is megnyerték. A derekasan küzdő, láthatóan mindent beleadó magyar lányok az utolsó labdameneteknél is tudtak mosolyogni.

Hogy a meccs után is így volt-e, azt a Bleicher által jól helyettesített Tálas Zsuzsannától közvetlenül a meccs után, telefonon kérdeztük meg. – Megjelentek könnyek néhányak szemében, nyilván elsősorban azért, mert az Eb itt számunkra véget ért, szerettünk volna tovább maradni, élvezni ezt a közeget. De úgy érzem,

nincs okunk szomorkodásra, mert ugyan az azeriek elleni meccsen nem teljesítettünk jól, utána volt keresnivalónk két, Európa elitjéhez tartozó válogatottal szemben,

akikkel azt éreztettük, hogy értékes győzelmet arattak ellenünk – mondta. Hozzátette, nagyon rossz volt a pálya széléről nézni a meccset, de szerinte az ő hiánya csak jobban összetartotta a csapatot.