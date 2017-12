Hosszú Katinka: mesterhármas – tömény úszóeste percről percre

Cikkünk frissül...

18.03: Megjött a MÚSZ jóvoltából a várt interjú Szilágyi Liliánával: - Ennél jobbat vártam magamtól, de nem bánkódom. Új módszerekkel készülünk, egy új tanulás, új ön-megismerés folyamatában vagyok, kell még idő, hogy minden összeérjen. De szerintem nagyon jó úton járunk.

18.00: Pedersen nyeri a 100 női mell egyik középdöntőjét, mivel dán, nagy az üvöltözés.

17.58: Kapás Boglárka (M4): - Ha a reggeli úszásomat követően azt mondják, negyedik leszek, nem hiszem el, nagyon örülök neki. A legjobbamon is javítottam pár tizedet, talán ez a lazaság, ami bennem van. Hét éve nem úsztam döntőt világversenyen 200 pillangót.

17.52: Hosszú kicsit kellemetlen helyzetbe került, már melegítenie kellene a 100 vegyesre, amikor a 200 hát aranyát kell átvennie...

17.49: Szilágyi Liliána nagyon bekezdett, Bogi beragadt, a végére viszont előbbi elfáradt, utóbbi feljött. Kapás Boglárka végül a jobbik, 4., Szilágyi Liliána 7. Lilu hamarosan nyilatkozik, de gyanítjuk, arra fogja majd, hogy nem tudta délelőtt, hogy az Iron Lady visszalép, és mindent kiadott magából. De meghallgatjuk majd.

17.44: Jönnek megint a magyar lányok, 200 pillén a kacér Szilágyi Liliána és az elragadó Kapás Boglárka. Egyikük akár érmes is lehet. Kapás úgy került a döntőbe, hogy Hosszú Katinka visszalépett a sűrű program miatt, így lett 8. Kapás.

17.42: A 400-on szerzett ezüst után a német Heintz Bernek híján okos versenyzéssel nyerte a 200 vegyes aranyát.

17.37: 200 férfi vegyesen sajnos csak az Európa-csúcsunk van ott, Cseh László tartja jó régóta. A címvédő is ő, de ő vegyest már nem úszik, csak pillét.

17.34: Burián Kata (M4): - Jó volt ez a döntő. SOkkal rosszabbul esett, mint reggel, Katinka hullámai alatt úsztam, próbáltam a másik oldalra tartani, de ott is voltak. Az utolsó forduló már nagyon fájt, el sem bírtam rúgni magam a faltól, de ha valaki azt mondja nekem az Eb előtt, hogy ötödik leszek, kinevetem. Belegondolok, mi lett volna, ha nem vagyok Beteg...

17.29: Hosszú Katinka a 3-as, Burián Kata a 2-es pályáról indult, 25-nél ki is alakultak az erőviszonyok. 50-nél Hosszú 1., Burián 7. volt, féltávnál Hosszú 1., Burián előrébb lépett. A végén Hosszú megnövelte előnyét Zevinával szemben, aki nagyon kapaszkodott, címvédés, Burián Kata ötödik. Bravó, lányok!

17.24: Jön a 200 hát fináléja, a 3. idővel idejutott Hosszú Katinkával és az 5.-kel idekeveredett Burián Katával. Egyikük sem teljesen egészséges, de Burián konkrétan fuldoklott délelőtt, ő Dániában fázott meg. A szám címvédője Hosszú.

17.22: 56,02 az új Európa-csúcs, Kirill Prigoda négy percig hagyta élni Adam Peaty csúcsát. Ez márpedig nem csak Eb-csúcs, de Európa-csúcs is. Micsoda döntő lesz ez így!

17.18: 100 mellen Eb-csúcsot úszik Adam Peaty. Még csak középdöntőben járunk.

17.15: Még nem mondtuk, de az oroszok mögött második helyen vagyunk az éremtáblázaton 3 arannyal, 2 ezüsttel, 1 bronzzal. Van rá némi esély, hogy éremtáblán első helyünket nem védjük meg.

17.13: Sjöström kikap, csak második, igen csalódottnak néz ki.

17.12: Sarah Sjöström, a világ idei legjobb úszója 100 gyorson próbálkozik, meglátjuk, tartalékol-e a Katinkával szembeni párharcra, 100 vegyesre.

17.10: Maxim már nyilatkozott is az úszószövetség Facebook-oldala szerint: - Szerintem a rajt rendben volt, és az úszással is elégedett vagyok. Gondoltam, hogy nem fogok annyit menni, mint a szétúszásnál, mert ott nem voltak hullámok, mint itt a szélső pályán, de szerintem így is rendben van ez az idő.

17.08: Vlagyimir Morozové a második futam, Lobanovszkij Maxim 9. helyen zár, 3 századon múlt a döntője... mint reggel, egy helyen múlt, múlik a továbbjutás 50 gyorson.

17.03: 21,26-tal futamában 5. Maxim. Jön a második futam, kiderül minden.

17.00: Rögtön magyarral kezdünk, Lobanovszkij Maxim 17. időt úszott holtversenyben, ám egy kiesés miatt szétúszhatott a középdöntőért, és sikerrel is járt, 8 éves országos csúcsot döntött meg. 21,18-as ideje a tavalyi vb-n bronzot ért volna. borzalmas a fejlődés...

Jó estét kívánunk! Kezdünk is azonnal, már ne menjenek sehova, hisz van élet a politikán kívül is: a dániai rövid pályás úszó-Eb harmadik esti programjával jelentkezünk, tartsanak velünk!