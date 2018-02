Kim Dzsongun nem mehet az olimpiára

Jelenlegi állás szerint 26 állam- és kormányfő lesz jelen a téli olimpián, és ebből tizenhat mindjárt a jövő pénteken esedékes phjongcshangi nyitóceremónián. Lapunk információ szerint a helyi idő szerint este nyolctól kezdődő ünnepségre bejelentkezett Abe Sinzó japán miniszterelnök, de ott lesz a német és a szlovén elnök, a svéd király, valamint a norvég és a holland miniszterelnök is. Hogy Észak-Koreát milyen szintű vezető képviseli (Kim Dzsongun biztosan nem lesz ott), azt még nem tudni. És itt jönnek a problémák.

Észak-Koreával kapcsolatban ugyanis számtalan nemzetközi szankció van életben, és ez komoly fejfájást okoz mind a szervező országnak, mind a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB). Arról már beszámoltunk, hogy az olimpia összes részt vevő sportolójának jár ugyan egy 1100 dollár értékű mobiltelefon a rendezvény főszponzorától, a Samsungtól, ám a NOB egyelőre nem tudja, hogy a 22 észak-koreai sportoló átveheti-e az ajándékot. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa által életbe léptetett szankciók ugyanis tiltják a luxustermékek és elektronikai cikkek Észak-Koreába juttatását.

Nem egyszerű a közel ötszáz fős északi delegáció beutaztatása sem. (Mellékszál, de Észak-Korea a sportolók és edzőik mellett „szurkolókat” is küld-küldött az eseményre – gyanítható, hogy a lelkes drukkereknek van egyéb feladatuk, netán rangjelzésük is otthon, amikor épp nem szurkolnak.) A két ország között jelenleg nincs működő szárazföldi határátkelőhely, így légi megoldást kerestek. Észak-koreai repülőgép a szankciók miatt nem kaphatott repülési engedélyt délre, ám amikor a déliek gépet akartak küldeni Phenjanba, kiderült, hogy a fuvar miatt megbüntethetik a légitársaságot is, évekre kitiltva az ENSZ BT rendelkezéseit betartó országok légteréből. Végül hosszan egyeztetés után sikerült megtalálni azt a jogi kiskaput, amelynek köszönhetően elindulhatott egy déli repülőgép az északi delegáció után.

Az északiak egyébként saját biztonsági szolgálatuk által védett szállodában laknak – gyaníthatóan nem az idegenek behatolását akarják meghiúsítani (bár a nemzetközi sajtó már most élénken érdeklődik minden velük kapcsolatos részlet iránt), hanem a sportolók és a stáb egyben tartására kell figyelniük. Az ugyanis nagy blamázs lenne a kommunista országnak, ha a gyűlölt délen kérne valaki menedékjogot a hivatalos delegáció tagjaiból.

Végére maradt a kérdés, Észak-Korea milyen szinten képviselteti magát a nyitóceremónián? Egyelőre nem tudni, de a felső vezetésből, netán Kim Dzsongun családjából hiába is indulna bárki, mert rájuk utazási tilalom vonatkozik, sőt, a párt magas rangú vezetői, valamint a kormánytagok sem utazhatnak.