Kína pingpongháborút indít Budapesten

Letaszították Kínát a férfi asztaliteniszezők világranglistájának éléről, egyéniben is, csapatban is.

A világszámba menő tett egyéniben a német színekben versenyző Dimitrij Ovtcharov nevéhez fűződik, aki a rangos Kicker német sportlapnak határtalan önbizalommal számolt be megnövekedett étvágyáról:

– A célom, hogy a világ első számú játékosa legyek. Kína ellen tulajdonképpen három erős játékosra van szükség, de ha Timo Boll és én is 120 százalékot nyújtunk, sikerülhet legyőzni

– mondta a 29 éves pingpongos, fél szemmel már a tavaszt záró asztalitenisz-csapatvébére pillantva, amelyet jelenlegi ranglistaelsőként vár a kínai Fan Csen-tungot és a 36 éves Bollt megelőzve. A csapatokat tekintve Németország tehát szintén vezet Kína előtt, de mindössze két ponttal.

Fan Csen-tung a korábbi listavezető Fotó: Ronny Hartmann / AFP

Arról a sportlap cikkében valahogy kevesebb szó esik, hogy a nemzetközi szövetség nemrég megváltoztatta a világranglista pontszámítási rendszerét, ennek köszönhetően a korábbiaknál sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy ki hány viadalon indul el. Márpedig biztosak lehetünk benne, Kína fel fogja venni a versenyt; a világ legnépesebb országa sportági hagyományainak megfelelően legfeljebb hetekig maradhat fenn ez az ázsiaiak számára tűrhetetlen állapot.

Ennek megfelelően

valóságos hadsereggel, tizennégy fővel indul neki Kína a ma kezdődő, tizenkét állomásos, pontszerző World Tournak – ez a második legnagyobb armada a 23 fős magyar mögött,

Svédországból tizenhárom asztaliteniszező jön –, nagy szerencsénkre a sorozat első állomása éppen Budapesten esedékes. A főtáblás küzdelmek csütörtöktől vasárnapig zajlanak a Budapesti Olimpiai Központ sportcsarnokában (volt Syma-csarnok).

A budapesti World Tour-verseny magyar résztvevői Férfiak: András Csaba, Both Olivér, Ecseki Nándor (párosban is indul), Juhász Patrik, Kosiba Dániel, Kriston Dániel, Lakatos Tamás (p), Majoros Bence (p), Molnár István, Nagy Krisztián (p), Szita Márton (p), Szudi Ádám (p). Nők: Ambrus Krisztina (p), Bálint Bernadett (p), Fehér Orsolya, Harasztovich Fanni, Hartbrich Leonie, Imre Leila, Madarász Dóra (p), Nagyváradi Mercédesz (p), Pergel Szandra (p), Peterman-Varga Tímea, Póta Georgina (p).

A 333 fős, 53 országból összeverbuválódott mezőny erősségét amúgy is garantálja a 150 ezer dolláros pénzdíj, számos Európa-bajnok és világbajnoki érmes is itt lesz. A férfiak egyéni versenyében tehát nálunk kezdődik a hadjárat a trón visszaszerzéséért, annál is inkább, mert Fan Csen-tung Budapestre jön, és Ovtcharovék híján simán nyernie is kell a férfi egyéni versenyt, a ranglista legjobb tizennégy versenyzője közül ugyanis senki sem nevezett rajta kívül (Ovtcharov mellett tehát Boll sem), a 15. és 29. pozíció közül is csak kilencen. A hölgyeknél a rangsort vezető Csen Mengen (Kína) kívül hárman is itt lesznek a top 10-ből (a 8. Vang Man-jü Kínából, a 9. Doo Hoi Kem Hongkongból és a 10. Csen Hszing-tung, szintén Kínából).

Legjobb „valódi” európaiként a hazai pályán szereplő Póta Georgina (20.) a hölgyek mezőnyének nyolcadik legerősebb játékosa lesz,

Hollandiát Li Jie a rangsor 14. helyéről képviseli, ő – természetesen – kínai születésű.

Póta Georgina Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Ha már Pótát említettük, a hazai közönséget bizonyára érdekli ő és a Magyarországot képviselő többiek, tizenkettő az erősebbik, tizenegy a szebbik nemből (részletek keretes írásunkban). A tavalyi World Tour-versenyen a legtovább Póta Gina jutott, őt a legjobb nyolc között ejtették ki, de párosban – a svéd Matilda Ekholm oldalán – döntőt játszhatott, ott szenvedett vereséget a Csen Hszing-tung, Li Csia-ji duótól. Ha a 33 éves, tíz esztendeje Németországban pingpongozó magyar hatékony, szerencsés és eredményes is lesz, a viadal úgymond szupernapján, vasárnap idén is szerepelhet; ekkor lesz ugyanis 15 órától a verseny mindegyik döntője, amire 2000 forintért lehet jegyet venni, és amit mind az itTV (a nemzetközi szövetség internetes élő videocsatornája), mind az M4 sporttévé élőben sugároz.

Az elmúlt hónapokban egyébként stabilizálódott egy új szabály, ami sokkal pörgősebbé – nézőbarátabbá – teszi a pingpongot, no persze nem a már így is néha nehezen követhető labdameneteket.

A főtáblás mérkőzéseket úgynevezett multiball rendszerben bonyolítják le, vagyis minden labdamenet után a játékvezetők dobnak új labdát a szerváló fél felé, csökkentve a holtidőt, amiben korábban az adogató játékosoknak akár hosszabb időn át is lehetőségük volt átgondolni a következő poént.

Póta Gina az elmúlt időszakban két versenysorozat résztvevőjeként is beleszokott a szettenként 22 labdát elfogyasztó új rendszerbe, számára remélhetőleg nem lesz hátrányos. További nézőcsalogató körülmény, hogy a budapesti versenyhelyszínen egy 500 fős mobil lelátó is létesül a csarnok területén, így aki kilátogat, alig néhány méterről, szinte testközelből élvezheti a világsztárok játékát.

Ha valamilyen csoda folytán a német–kínai „pingpongháború” elhúzódna, annak jövőre is a nyertesei lehetünk, 2019-ben hazánk ugyanis egyéni asztalitenisz-világbajnokságot rendez, ennek kvázi próbaversenye az e heti World Tour-viadal.

