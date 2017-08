Kiválóan kezdett a vb mai napján szereplő két dzsúdósunk

Az eddigi összes (2010 óta öt) világbajnokságán helyezetlen Csoknyai Lászlóért és a világranglista harmadik helyén álló, Eb-bronzérmes Ungvári Attiláért izgulhatunk ma a Papp László Budapest Sportarénában, egyaránt a 81 kilósok között versenyeznek.

A 29 éves Csoknyai egy argentin cselgáncsozó ellen kezdett, aki két intést kapott a rendes játékidőben, majd honfitársunk az aranypontra menő hosszabbításban egy átforgatást követő leszorítás után győzött. Ellenfele a következő körben egy malawi dzsúdóson 10 másodperc alatt ippont elérő David Guillen Vargas lesz.

Ungvári Attila (Miklós öccse) is pörgősen kezdett, egy perc után elért egy vazarit, s továbbra is akciódúsan küzdve megtartotta 1-0-s előnyét, így ő is a legjobb 32 közé jutott. Az interjúzónában elmondta, nem tudja, kivel mérkőzik ezután, a sorsoláskor mindig csak az első párosítást nézi. Mi azért megnéztük: az amerikai Jack Hatton vár rá.

„Egy erős négy percet végigbrusztoltunk, elég fáradt vagyok, meglátjuk, hogy a következő fordulóban mennyire ütközik ez ki rajtam. Azt gondolom, az állóképességemmel nincsen gond, úgyhogy repülünk tovább” – mondta a Karvaly becenévre hallgató dzsúdós lapunk kérdésére az első meccsét követően.