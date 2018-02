Klein Dávid befejezné, amit Erőss Zsolték elkezdtek

Szerda reggel, a Feneketlen-tó melletti étteremben tartott sajtótájékoztatón jelentette be Klein Dávid, hogy megpróbálja megmászni a 8027 méter magas Sisapangmát. A hegy Tibetben van. A bejelentéskor ott ült mellette Suhajda Szilárd is, de ő ezúttal nem tart vele.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Fontos, hogy minden nyolcezres csúcson álljon magyar állampolgár, ez is cél a volt Sisapangma kijelölésekor – rögzítette Klein Dávid. Klein Nepálban egy hatezres csúcson tervez akklimatizálódni. Suhajda Szilárd elárulta, miért itthonról szurkol Kleinnek. – Apai örömök elé nézek, így most nem tartok vele, itthonról támogatom Dávidot. Expedíciózni fogunk tudni később is.

A tibeti alaptábor a Sisapangma tövében Fotó: Lesták Erzsébet

A világ 14. legmagasabb főcsúcsát még nem érte el magyar hegymászó. 1987-ben egy népesebb magyar hegymászóbrigád fent járt a Központi Csúcson, 2013-ban Lesták Erzsébet Erzsébet ugyancsak felkapaszkodott idáig oxigénpalack használata nélkül. Ez azonban nem a hivatalos főcsúcs. Oda magyar gyökerűként csak a székelyudvarhelyi születésű Benedek Zoltán jutott fel, osztrák állampolgárként.

Lestákkal a mászás utáni interjúnk itt:

Sport Gabay Balázs Emberfelettit küzdött Lesták a Himalájában Mínusz 40 fok, 120 km/h-s szél, elfagyott testtájak, trombózis. Így mászott 8000 méter fölé egy magyar nő.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A magyar hegymászóknak a tizennégy nyolcezres hegy közül már csak a Sisapangma főcsúcsa, a K2 és az Everest (palack nélküli) megmászása hiányzik. A leghíresebb magyar hegymászó, Erőss Zsolt A magyarok a világ nyolcezresein expedíciósorozat tagjaként egymaga tizenegy csúcsra kapaszkodott fel.

– Ha jó a hó, akkor nem olyan nehéz feljutni a főcsúcsra, ha nem, akkor nehéz feladat – magyarázta Klein a rá váró nehézségeket, és, hogy eddig miért nem sikerült más magyarnak eljutni a 8027 méter magas csúcsig.

Az egyes tábor felé egy hosszú gleccseren kerresztül vezet az út Fotó: Lesták Erzsébet

A normál úton vág neki a hegynek, a 3/A táborban válik el az Inaki út a normáltól, ezen az útvonalon próbál felkapaszkodni a hegyre. Az alpinista elmondta, a komoly veszélye ennek az útvonalnak a keresztezés lesz, egy hólejtőn kell keresztülvágni a 3-as tábor után.

Klein Dávid egy nemzetközi expedícióval vág neki a Sisapangmának, több olyan társa is ott lesz a csapatban, akik az Annapurnán mellette voltak. Összesen öten másznak majd együtt. Mindannyian szeretnék megpróbálni a csúcsmászást. – Kicsit régimódi, ha egy csapatban vannak támogató és csúcsmászók, Carlos Soria – aki csapatával szintén ott lesz – egységében például van ilyen, de mi másképp döntöttünk.

Eredetileg március 16-án indult volna a Kalifa Sisapangma expedíció, most úgy tűnik, március 25-én kelnek útra, de ez függ attól is, hogy végül Kína mikor engedi be őket az országba. Egy, legfeljebb két akklimatizációs kört szeretne tenni a hegyen.

– Változtatni kell a 2017-es mászási stratégián. Itt komoly autonómiánk lesz, kevesebb ember lesz a hegyen, ez nem olyan mint az Everest. Mi döntjük el, hová teszünk kötelet, és hová nem. Itt a jó stratégiai döntéseken nagy hangsúly lesz.

Lestákék 2013-ban ilyen emelkedőkön kapaszkodtak fel a csúcs felé. A Sisapangma nem kifejezetten technikás hegy, itt a sűrű lankák miatt inkább a lavinaveszélytől kell tartani Fotó: Lesták Erzsébet

Klein elárulta: ezúttal nem vette igénybe sportpszichológus segítségét, ezt időhiány miatt nem tette meg. – A magammal kötött megállapodásokat ezúttal sem szeghetem meg. Nem hazárdírozok, ha kell éjszaka kelek, mert az időbeli terveket tartani kell.

Klein Dávid két évvel ezelőtti, sikeres Annapurna-expedíciója után kijelentette, hogy mindhárom – magyarok által – megmászatlan csúcsra szeretne palack nélkül felérni, ezt most megerősítette. A K2-n és az Everesten már próbálkozott Suhajdával – sikertelenül –, most jön a Sisapangma. Kifejtette, most azért nem akart a K2-re menni, mert nemrég már járt ott.

Klein Dávid az Annapurnát, a Gasherbrum II-t, a Manaszlut és a Cso-Ojut mászta meg eddig a nyolcezresek közül.

A sajtóreggelin az is kiderült, hogy Varga Csaba megcélozza a Kancsendzöngát. – A Manaszlu megmászása óta gondolkoztam, hova is kéne mennem, a Kancsendzönga mellett döntöttem. Elsődleges célom, hogy megemlékezzek Erőss Zsoltról és Kiss Péterrről. Idén lesz öt éve, hogy az ereszkedés közben életüket vesztették a hegyen, ezért emlékplakettet fogok elhelyezni az alaptáborban. Erőss Zsolt révén ismerkedtem meg a magashegyekkel. Kolozsváron jártam egyetemre, és ott hallottam több élménybeszámolóját az expedícióiról. Ott kaptam kedvet a mászáshoz. A másodlagos célom persze az, hogy egészségesen szeretnék hazatérni a csúcs megmásza után. Áprilisban indulok, májusban tervezem visszatérni – fejtette ki a nagyváradi hegymászó.

Varga korábban a nyolcezresek közül megmászta a Gasherbrum II-t, a Broad Peaket és a K2-n is járt Suhajda Szilárddal, de ott nem jártak sikerrel. Tavaly feljutott a 8163 méter magas Manaszlu tetejére is.