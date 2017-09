Európa-bajnokság: „Kolozsváron mindenki alábecsül minket”

Közel ötven éve nem nyert meccset Európa-bajnokságon férfiválogatottunk. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt fél évszázadban mindössze egyszer sikerült kijutnia. Itt az alkalom hát, számunkra ma kezdődik az Eb Kolozsváron: a helyszín és a csoportbeosztás is esélyt kínál az újabb győzelemre.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Próbálunk nem stresszelni, persze mindenki az első felnőtt világversenyére készül – mondta a Magyar Nemzetnek Vojvoda Dávid, a csapat egyik vezéregyénisége. – Sokan jártak már utánpótlás-Eb-n, ami ad alapot, még ha nem is összehasonlítható egy felnőtt-Eb-vel. Egészséges drukk van bennünk, hogy ott lehetünk. Tudjuk, hogy nagyon sok magyar eljön, ott lesznek a családtagok, erdélyi magyarok, nem üres lelátók előtt játszunk majd, hanem parázs hangulatban, ami további motivációt jelent.

Míg ellenfeleink közül a spanyolok és a horvátok az észak-amerikai profiliga csillagaira építenek, továbbá a montenegróiak és a csehek is büszkélkednek a keretükben NBA-játékossal, addig – a sportnapilap szerint – a románok legjobbja, Vlad Moldoveanu a Büyükcekmecéből érkezik. Ez akkor is zene füleinknek, ha tudjuk, Törökország az öreg kontinens egyik kosárhatalma. Vojvoda Dávidot az ellenfelekhez való hozzáállásról is kérdeztük:

– Klub- és válogatottszinten is játszottunk már nagy csapatok, nagy játékosok ellen, mint a spanyol Pau Gasol San Antonióból vagy az Euroliga legjobbjai – válaszolta. – Annyira nem ijedünk meg, persze Spanyolország a világ egyik legjobbja, élményt jelent majd velük vagy a horvátokkal játszani. Nem úgy akarunk odaállni, hogy felnézünk rájuk, hanem élvezni akarjuk ezeket a meccseket, és mivel ellenük nem mi vagyunk az esélyesek, nem lesz rajtunk teher sem. Ráadásul vertünk már meg erős ellenfeleket, pariban voltunk a szlovén, a német és az orosz válogatottal is. Úgy nem szabad kimennünk a pályára, hogy attól tartunk, negyven ponttal kikapunk. Kolozsváron mindenki alábecsül majd minket, de ismerje meg a nevünket Európa! Hat győzelemmel, veretlenül jutottunk el az Eb-re, ott is fogunk kellemetlen perceket szerezni másoknak.

Hozzátette, mindig csak a következő meccsre figyelnek, de valószínűleg a csehek és a románok ellen dől el a továbbjutás kérdése. A többiek ellen sem adják fel, Stojan Ivkovic szövetségi kapitányt ismerve 120 százalékot akar majd ott is kihozni belőlük. Hanga Ádámmal kiegészülve pedig reális cél, hogy továbbjussanak a nyolcaddöntőbe, Isztambulba, de ennek sem szabad terhet jelentenie.

A kerethez csak múlt héten, immár barcelonai játékosként csatlakozó Hanga Ádám, illetve saját szerepéről külön is beszélt a szolnoki kosaras:

– Sok múlik kettőnkön, ugyanakkor nem szabad kiemelni egy-két nevet, mert akik itt vannak, bebizonyították, hogy itt is a helyük, bármikor pályára lehet küldeni őket, fontos kosarakra képesek – mondta Vojvoda Dávid. – Szükség lesz két-három extra produkcióra, de a nagybetűs csapat a lényeg, egyénileg nem tudunk semmit elérni, csak egymást segítve, hergelve, felszántva a pályát.

Ellenfeleink, C csoport: – Horvátország (péntek, 14.00)

– Montenegró (szombat, 14.00)

– Csehország (hétfő, 14.00)

– Románia (kedd, 19.30)

– Spanyolország (csütörtök, 16.15) A csoportból négy csapat jut tovább. Tévé: M4.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.01.