Könnyíthetnek a futballklubok adóterhein

Mérsékelné a futballklubok adóterheit a balmazújvárosi NB I-es csapat fideszes vezetője – írta a Hír TV. Tiba István országgyűlési képviselő olyan törvénymódosítót nyújtott be, amely csökkentené a sportvállalkozások iparűzési adóját – az adóalapból kikerülne a belépőjegy-eladás, illetve a reklám- és a szponzori bevétel is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kormánypárti politikus megszüntetné a százalékos mértékű ekhófizetési kötelezettséget is, amelyet a kluboknak a sportolók sok esetben milliós bére után kell állniuk. Tiba István a saját csapatát is kedvező helyzetbe hozó javaslatot ráadásul úgy nyújtotta be, hogy ha elfogadja a parlament, akkor az adókönnyítés szeptemberig visszamenőleges hatályú lenne.