Kormos Villő és Fazekas-Gondos Flóra is visszavonul

Tavaly decemberben a sportág infrastrukturális hiányosságai miatt még elmaradt, az elmúlt hétvégén azonban megtartották a műugrók 2017-es országos bajnokságát, ami az ötször az év műugrójának választott, háromszoros Eb-bronzérmes Kormos Villő utolsó versenye volt, ugyanis visszavonul.

– Voltak sérüléseim, a tavalyi világbajnokság után hosszabban pihennem is kellett – értékelte pályafutása alkonyát Kormos csütörtök reggel az M4 tévének.

A sportoló nem tervez teljesen eltávolodni a sportágtól, ám most egyelőre más lesz az útja,

két diplomáját kamatoztatva egyéni vállalkozóként, termékfejlesztőként tevékenykedik,

és hát a család is kötelezi a medence közelében maradásnál, édesapja például a tavaly nyári szenior-vb-n szerepelt. Játszik a gondolattal, hogy egykor majd utolsó versenyzőtársával, Fazekas-Gondos Flórával együtt veteránként szintén visszatér, azonban egyelőre barátkozik a mostani életével:

nem mindennap vizes a haja, és az étkezésre is sokkal jobban kell figyelnie, mint sportoló korában. Futni is elkezdett, hamarosan félmaratonon lesz látható, és tervez maratont is teljesíteni.

Apropó Fazekas-Gondos Flóra! Ifi-Eb-ezüstérmesünknek a világbajnokság volt a vég, ősszel ugyanis, amikor az edzéseket újrakezdte volna, kiderült, hogy férjével babát várnak, most a

20. hétben jár első kisfiával.

Ő is dolgozott már a pályafutása végén az ugrás mellett, és neki most lesz is ideje kigondolni, hogy milyen formában maradjon a műugrás vidékén.

Azok után, hogy versenyzőinknek már a tavalyi világbajnokság sem sikerült valami fényesen – nem sikerült az áhított döntőbe jutás –, felmerül a kérdés, mi lesz a hazai műugrással. Kormos Villő szerint Bóta Botond és Somhegyi Krisztián az a két versenyző jelenleg, akiben van potenciál, a maradék remény a jelenlegi ifjúsági korosztályban van.