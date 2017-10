Kozma Dominik az olimpiai aranyra hajt

Nagy úszókeringő zajlik Magyarországon. A teljesség igénye nélkül: az előző olimpiai ciklus második felére fordulva Kőbányáról a négy égtáj felé „repült” Cseh László, Bernek Péter, Kozma Dominik és Szilágyi Liliána, 2015-ben Kapás Boglárka 17 év után elhagyta a BVSC-t az Újpestért, 2016-ban pedig Hosszú Katinka nullázta le a Vasast a járatlan útért – ma már saját klubja, az Iron Aquatics úszója ő és az ex-kecskeméti válogatott Földházi Dávid is. A friss vb-ezüstérmes Verrasztó Dávid két éven belül kétszer váltott, először a Jövő SC-ből a BVSC-be „úszott át”, a hazai világbajnokság óta pedig a Ferencváros sportolója. Húga, Evelyn csak az első klubcserében volt társa, ő maradt a Szőnyi úton, ahol erős csapat kezd kialakulni, hiszen bár Verrasztó Dávid elment, a négyszeres Eb-érmes, rövid pályás világbajnok Bernek Péteren kívül nemrég a korábbi kőbányai barát, Kozma Dominik is itt kötött ki. Pénteken 2020. december 31-ig érvényes szerződést írt alá, edzője pedig – hogy, hogy nem – Kapás régi mestere, a 37 éves Nagy Péter lesz. Pontosabban marad, hisz miután volt klubjánál, az MTK-nál edzője, Tóth Ramon pedofilvádak miatt ellehetetlenült, a vállműtéte után visszatérő Kozmának azonnali megoldás kellett, így tért be az ország legnagyobb vízfelületű klubjához és Nagyhoz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Szerencsére jól sikerült az átállás, főként, ha azt vesszük, hogy a napi 5,5 kilométer 7-re emelkedett Péternél. Szeretnék mindent megnyerni, amit lehet – mondta lapunknak a szerződés aláírása után Kozma Dominik, akinek a szó szoros értelmében csökkentenie kell az étvágyán: 4 kiló fölösleget kell leadnia a decemberi rövid pályás Eb-ig. Remélhetőleg menni fog, hiszen bő két hét múlva országos bajnokság jön 25-ös medencében – tavaly ezen a versenyen láthattuk olimpiai „úszógumijával” Cseh Lászlót –, majd még a koppenhágai Eb előtt két világkupaversenyre is elutazik.

A világ- és Európa-bajnoki bronzérmes úszó számára nem elhanyagolható, hogy egy nagybetűs csapatba került a BVSC-nél.

– Motivál és nem hagy nem edzeni. Akár ha kések két percet, már a vietnami társamtól is megkapom, hogy „Mi van? Holiday?” Nincs késés, nincs lógás, ez a lényeg. Bernek Péterrel egyébként sem lehetne másként, ő rettentően munkás ember, kevés embert ismerek, aki nála többet tenne le az asztalra nap mint nap.

Kozmának lételeme a viccelődés, de ez is csak akkor lehetséges, ha mindig időben ott van az uszodában, különben nincs kivel... ám a medencében Bernek és az ő számára vége a mókának, mindketten 200-as gyorsúszók, így vetélytársak is. Máshogy viszont, mint Kozma mondja, nem is érhetné el célját, mert bár már 26 éves, olimpiai bajnok akar lenni!

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

– Mi tűznék ki magam elé, ha nem ezt? Én nem döntős vagy valahányadik akarok lenni, hanem az első helyért küzdök. Ha nem így lenne, abbahagynám az úszást – komolykodik Kozma, aki addig dolgozik, amíg ki nem hoz mindent a testéből.

A honi világbajnokságon Kozmában egy igazi „bohócot” ismerhetett meg a közvélemény, ezt a titulust viszont a ma már vőlegény úszó erősnek tartja, egyszerűen olyan a felfogása, hogy noha mint minden embernek, neki is csomó problémája van és „hulla fáradt minden nap”, a negatív dolgokat megpróbálja kizárni az életéből.

Hogy miért képes jobb teljesítményre váltóban, mint egyéni versenyei során, ez számára sem világos még, azt viszont tudomásul veszi, hogy ő csapatember, és talán önzőnek is tartaná magát akkor, ha épp váltóban nem menne jól. – Azon vagyok, hogy a másik három embernek ne rontsak el semmit, inkább tegyek hozzá a teljesítményükhöz.

Kozma Dominik múlt vasárnap részt vett egy jótékonysági futóversenyen Verrasztóval és Bernekkel együtt, két-két kilométert kellett teljesíteniük. Többet nem vállalt volna, azt mondja, „ha 6-ot kellett volna, inkább leúszom”, ízületei és a mentalitása sem alkalmas a futásra.

Azt egyértelmű sikernek könyveli el az éves szerződések világában, hogy a BVSC most az olimpiai ciklus végéig magához láncolta. A Szőnyi úton egyébként nagyot fordult a világ az elmúlt egy-két évben: Szatmáry Kristóf fideszes parlamenti képviselő elnöksége alatt milliárdokért felújították a teljes komplexumot, benne az ötmedencés uszodát is, amihez lassan méltó eredmények is társulnak: a vizes vb-n az Iron Aquatics mögött a második legeredményesebb magyar úszóklub volt a 106 éves BVSC.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.24.