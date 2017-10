Kulcsjátékos hagyta ott a vízilabdacsapatot

Hosnyánszky Norbert jövőre nem játszik a magyar férfivízilabda-válogatottban. Az olimpiai és világbajnok játékos döntéséről Märcz Tamás szövetségi kapitány számolt be kedden a magyar szövetség honlapján. – Egy héttel ezelőtt Egerben jártam, ahol több játékossal is négyszemközt beszélgettem. Közülük Hosnyánszky Norbert jelezte, hogy a 2018-as évben biztosan nem szeretne játszani a válogatottban – nyilatkozta az edző.

Märcz hozzátette, a 33 éves pólós a következő években szívesen egyeztet a folytatásról, ha a későbbiekben szükség lesz a játékára. Korábban Varga Dénes is bejelentette, hogy jövőre nem szerepel a nemzeti csapatban.

Az idén nyári budapesti világbajnokságon ezüstérmes magyar válogatott szakmai stábjában is történt változás. – Gerendás Györggyel eredetileg is úgy állapodtunk meg, hogy a vb végéig segíti a válogatott szakmai munkáját. Mint korábbi játékosra és volt edzőmre mindig is példaképként néztem fel, most pedig fontos szerepe volt a világbajnoki ezüstéremben, rendkívül hasznos és nem utolsósorban eredményes időszakot töltöttünk együtt – mondta Gerendásról a szövetségi kapitány.