Las Vegas, Kanári-szigetek: Rosco Allen is harcol a kosárválogatottunkért

Ma 18.30-kor megkezdi a vb-selejtezőket férfi kosárlabda-válogatottunk, amely két hónapja Kolozsváron nagyot alkotott. Rosco Allen, aki tényleg magyar, a nem hétköznapi családjáról, életviteléről is mesélt nekünk, meg arról, hogy nemcsak a világbajnokság a cél.

Rosco Allen kicsit fellélegzett, amikor megtudta Kecskeméten, hogy nem tévéinterjúra akarjuk kérni. A vb-selejtezőket pénteken megkezdő válogatottunk 24 éves tagja nincs megelégedve a magyartudásával, mégis magyarul akart beszélgetni, nem angolul. Nem is kellett sokat korrigálni a szavain, igaz, a közhiedelemmel ellentétben ő nem is honosított kosaras.

„Itt születtem, anyukám és a nagymamám is magyar, erős kapcsolataim vannak Magyarországgal – mondja Rosco Allen, aki tizenkét évesen került Las Vegasba.

– A nagymamám nem jár túl sokszor Amerikában, mert nem szeret sokat repülni egyedül, de én Budapesten mindig elmegyek hozzá. Az egyik húgom az elmúlt három évből kettőt itt töltött.”

De van még egy húga, meg egy nővére és egy öccse is: a testvérei most is Nevadában élnek, akárcsak az édesanya – és az édesapa, bár hozzá húsz percet kell autózni. Rosco (ez a keresztneve) az NBA nyári ligájában Las Vegasban játszhatott, és kaliforniai egyetemistaként sem volt sokkal messzebb a családtól.

Jelenlegi lakhelye viszont a Kanári-szigetek. Édesapja minden májusban, a születésnapja idején másfél hetet ott tölt nála, édesanyját télen szokta vendégül látni.

„Mi is mindig repülünk a meccseinkre a spanyol bajnokságban, aztán ha megérkezünk, a reggeli után van egy óránk sétálgatni a városban – mesél az életviteléről. – Otthon, a szigeten állandóan strandidő van, én csak rövidnadrágban járok. Jó ott az élet. Velem van az amerikai barátnőm is, de tudom, milyen, amikor egyedül van az ember.”

Ilyenkor sok időt együtt tölt a csapattársaival, Tenerifén nagyon jópofák a társak. Viszonylag családbarát helyen, Kolozsváron tartották a szeptemberi Eb csoportmeccseit, Rosco édesanyja és öccse Budapestről bérelt kocsival utazott el a románok és a spanyolok elleni meccsre.

„Az öcsém is kosaras, nagy élmény volt látnia olyan játékosokat, mint Gasol és Rubio. Az anyukámmal együtt odavoltak azért a hangulatért, amelyben a románok ellen részük volt.

Amerikában nem szurkolnak ekkora szívvel az emberek, az pedig a spanyol bajnokságban sem szokás, hogy az ellenfél szurkolóit szidják.”

Rosco Allen Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Kolozsváron olyan zaj volt, hogy a saját csapattársaimat sem hallottam, de van egy kifejezés Amerikában, ami szerint használni kell a szurkolókat, az energiájukat. Minél hangosabbak, annál keményebben akarok játszani – mondja Rosco Allen.

A felemelő győzelmeket és nyolcaddöntőt hozó Eb óta csupán két hónap telt el, így a 206 centis kosaras elmondása szerint emberileg nem volt nehéz ott folytatni, ahol akkor abbahagyták. Bár Hanga Ádám a barcelonai klubfeladatait helyezte előtérbe, néhányan pedig átadták a helyüket a fiatalabbaknak, a válogatott 90 százaléka ugyanaz maradt.

„Az euroligás játékosok máshol sem szerepelnek, a lengyeleknél hiányzik Waczynski, a csapatkapitány – folytatja Rosco Allen. – Az egyik célunk a világbajnokság, a másik az, hogy az ország büszke legyen arra, ahogyan játszunk, harcolunk jobb csapatok ellen is.”

Az első vb-selejtezős ellenfél (ma 18.30-tól Bydgoszczban és az M4-en) az Eb-n a csoportküzdelmekig jutó Lengyelország. Vasárnap Koszovót fogadják a mieink Debrecenben, ezután csak jövőre folytatódik a küzdelem, többek között az NBA játékosait nélkül is favorit litvánok ellen. Három csapat jut tovább, a pontokat magukkal viszik a következő csoportkörbe. Ott a horvát, olasz, holland, román négyes első három helyezettjével kerülnek össze, e hatos csoportból a legjobb három szerepelhet a 2019-es kínai világbajnokságon.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.24.