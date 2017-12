Lázas edzőkeresés Székesfehérváron

Szerdán megvált francia edzőjétől, Benoit Laporte-tól a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata, a sikertelen ősz miatt bekövetkezett változást viszont nem követi még a szükségszerű következő, a klubnál nem találták meg a mester utódját, átmenetileg eddigi segítői, Clint Thonrton és Énekes Lajos irányítja a csapatot, például az azonnal következő, Villach elleni osztrák bajnoki (EBEL) rangadón.

– Nemsoká be tudjuk jelenteni az új edzőt, persze ilyenkor a szezon közben behatároltak a lehetőségeink. Bízunk benne, hogy olyan megoldást sikerül találnunk, amivel még teljesíthetőek az idény előtt kitűzött célok – fogalmazott a sportköztévének péntek reggel Szélig Viktor, a Fehérvár AV19 menedzsere.

És hogy mi volt a cél? Természetesen Szélig szerint a versenyképesség, ami EBEL-rájátszást jelentett volna idén. Ez Szélig Viktor szerint még egyébként egy nagy feltámadással el is érhető, még ha ez jelenleg, a tabella utolsó előtti helyéről indulva kicsit vakmerőnek is tűnik, ám szerinte a lebonyolítási rendszer miatt nem az, még a középszakaszból is be lehet jutni a végjátékba Ausztriában.

Azt Szélig is elismeri, hogy nem egyedül a francia tréner felelős a vesszőfutásért Fehérváron, a döntéseket a konkrét játékszituációban ugyanis a jégkorongozók hozták meg, mindenesetre bizakodó.