Leválthatja-e az új magyar úszógeneráció a régit?

Sós Csaba a tavaszi országos bajnokság előtt azt nyilatkozta, az idei lesz minden idők legszínvonalasabbja. Mégpedig azért, mert a múlt és a jövő 2017-ben találkozik egymással. Kétségtelen tény: a most 32 esztendős Cseh László 2002 óta (szinte) mindegyik világversenyéről hazavitt érmet, idén a budapesti vb-ről viszont már a nála 15 évvel fiatalabb Milák Kristóffal karöltve tette ezt. Megérkezett, sőt betört idén az új generáció, amely levált(hat)ja a régit.

De méltó utódok-e a „kölykök”? A kérdés megválaszolásához akkor jutunk közelebb, ha visszalapozunk a históriás könyvekben, és megnézzük, a Hosszú Katinka, Gyurta Dániel vagy a Verrasztó gyerekek által fémjelzett generáció hogyan kezdett tizenkét évvel korábban.

2005, Budapest, ifjúsági úszó-Európa-bajnokság. Magyar szempontból minden idők legsikeresebb utánpótlás-világversenyén – a szintén hazai 2006-os felnőtt-Eb főpróbáján – 8 arany-, 12 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek a magyar sportolók, Güttler Károly kapitány irányításával. A már akkor is számhalmozó Hosszú Katinka két egyéni aranya mellett termelt még két ezüstöt és egy bronzot is. Kétszeres első volt a kiismerhetetlen Verrasztó Dávid is, rajtuk kívül Jakabos Zsuzsanna, Kis Gergő és Molnár Ákost megelőzve Rácz Ákos lett első. E nevek közül néhány láttán ma már talán felhúzzuk a szemöldökünket, de csak a két Ákos maradt igazi felnőttdiadalok nélkül.

2017, Netánja, ifjúsági úszó-Európa-bajnokság. Egy újabb generáció tört be az úszósportba. A főnök Petrov Iván volt, a már említett Jakabos Zsuzsanna edzője, „újdonsült” férje. A nyitónapon 5 (!) dobogós helyezést ért el a csapat – Késely Ajna, Kalmár Ákos, Holló Balázs, Milák Kristóf és a 4×100-as gyorsváltó – annak tudatában, hogy e nyár eleji versenyt sokaknak a júliusi felnőtt-vb (Budapest), majd az augusztusi junior-vb (Indianapolis) követi oly módon, hogy a 15–17 éves gyerekeknek elnyújtott csúcsformában kellett maradniuk.

Igen enyhe kifejezés, hogy megfeleltek a netánjai ifi-Eb-n, a négy egyéni és két váltószámban aranyérmes Késely Ajna vezérletével 11 elsőség, 8 második hely és 2 harmadik a mérleg – ismét minden idők legjobb szereplése –, s kisvártatva Németh Nándor tagja volt a felnőtt-vb-n bronzérmes 4×100-as gyorsváltónak, Milák Kristóf pedig a világ idei legjobb úszója, Caeleb Dressel mögött a második helyen csapott falhoz 100 pillangón, vagyis gyengébbik számában. Emlékeztetőül: a 2005-ös ifi-Eb hősei közül senki nem állt dobogóra a következő évi hazai felnőtt-Eb-n.

A számok is összehasonlíthatóak – annak ellenére is, hogy Gyurta Dániel olimpiai ezüstérmesként is túl fiatal volt a 2005-ös junior Európa-bajnoksághoz –, mert bár csak az utóbbi években értékelődött fel igazán az utánpótlás-korosztály nemzetközi versenyeztetése, a tizenkét évvel ezelőtti viadalon ugyanúgy huszonegyen versenyeztek, mint idén Izraelben.

Ez a generáció tehát bizony megütheti azt a szintet, mint a „kis” Katinkáéké, és ha az Iron Lady valóban folytatja a tokiói olimpiáig, még az is előfordulhat, hogy a legsikeresebb ötkarikás úszószereplésünk lesz a 2020-as. Boldog új éveket!

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.29.