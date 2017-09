Ma adhatják oda a 2024-es olimpiát Párizsnak, a 2028-ast Los Angelesnek

A NOB már júliusban döntött arról, hogy szeptember 13-án mindkét helyszínt kijelöli, majd augusztus elején megállapodást kötött az amerikai metropolisszal a 2028-as rendezésről, ami egyben zöld lámpát adott a francia fővárosnak 2024-re. Mint a Magyar Olimpiai Bizottság honlapja és az MTI beszámol róla, a lausanne-i tanácskozáson mindkét város prezentáción próbálta meggyőzni a jelenlévőket, hogy készen áll a 2024-es játékok lebonyolításra. A NOB történetében másodszor fordulhat elő, hogy egyszerre két házigazdát jelentenek be: 1921 júniusában Párizs az 1924-es, Amszterdam pedig az 1928-as olimpiát kapta meg. Mint arról már az Olimpia.hu is beszámolt, a NOB vezető testülete azt követően fogalmazta meg javaslatát, hogy meghallgatta annak a munkabizottságnak a jelentését, amely a 2024-es és a 2028-as nyári játékok egyszerre történő odaítélésének lehetőségét vizsgálta meg.

A 2024-es játékokra Boston, Hamburg, Róma és Budapest is jelentkezett, de mind a négy város visszalépett a pályázattól.

A francia főváros 1900-ban és 1924-ben volt házigazda, viszont sikertelenül pályázott az 1992-es, a 2008-as és a 2012-es játékokra. Los Angeles 1932-ben és 1984-ben rendezett eddig ötkarikás játékokat.

Február 9. és 25. között az északi határtól mindössze 100 kilométerre fekvő dél-koreai Pjongcsangban rendezik a soron következő téli játékokat. Ezzel kapcsolatban Bach eddig azt mondta: az olimpia lebonyolítása nincs veszélyben.

Az észak-koreai események és aggasztó fejlemények miatt Thomas Bach személyesen igyekszik az olimpiai család tagjait biztosítani arról, hogy a 2018. évi téli olimpiai játékok a béke és barátság jegyében változatlanul és az eredeti terveknek megfelelően megrendezésre kerülnek – írta meg a nemzeti olimpiai bizottságoknak eljuttatott levelében a német sportdiplomata. Thomas Bach hozzáteszi, a pjongcsangi téli játékok soha nem voltak veszélyben, sokkal inkább szolgálták a koreai félsziget északi és déli részének egymáshoz való közeledését.

A közgyűlés – amely szombatig ülésezik Limában – új tagokat is választ majd a NOB-ba, s ezen belül a végrehajtó bizottságba, valamint egy alelnöki posztról is voksol. Korábbi korrupciós ügyekben – a tiszteletbeli tag brazil Carlos Nuzman, illetve a végrehajtó bizottsági tagságáról most lemondó ír Patrick Hickey esetében – büntetésekről is dönthetnek.