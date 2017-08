Ma újabb érmünk lehet az atlétika-vb-n, Márton Anita 20 méter fölé jutna

Ma este még egy érmünk lehet a londoni atlétikai világbajnokságon, sőt... Míg Baji Balázstól 110 gáton bravúr volt, hogy felfutott a dobogóra, a súlylökő Márton Anita a favoritok közé tartozik. Olimpiai bronzérmes, vb-4., Eb-érmek sora díszíti eddig a pályafutását, szabadtéri vb-ről viszont nincs még érme. A vb előtti riportunkban beavatta olvasóinkat a felkészülés érdekes részteleibe, most ott áll a nagy cél kapujában.

Éppen úgy kiváló versenyzőnek számít, mint Baji Balázs, így általában akkor hozza ki magából a legtöbbet, amikor a legnagyobb a tét. Kedden első dobásával bejutott a ma este 21,25-kor kezdődő döntőbe, miután 18,30 méterben állapították meg, a kétszeres fedettpályás Európa-bajnok magyar klasszis a selejtező első körében 18,76-ig jutott.

A dobásról készült felvételt facebook-oldalán is megmutatta, néhány személyes gondolatot fűzve hozzá.

A Nemzeti Sport helyszínen lévő munkatársának pedig így nyilatkozott:

– Gyakorlatilag mindig ez a terv, hogy a lehető leghamarabb megdobjam a döntőt érő szintet, ezt most elsőre sikerült megvalósítani. Pedig én sokszor gyengébben kezdek, de dolgoztunk ezen, és most már lépésről lépésre tudok építkezni. Ez a kezdés megmutatja, hogy jó állapotban érkeztem a VB-re. Úgy érzem, meglehet a húsz méter is a döntőben. Az elmúlt heti edzések is azt mutatták, hogy jobb formában vagyok, mint tavaly az olimpia előtt.

Remélem, hogy minden összejön, és nem esik majd az eső, bár ezt mondják az előrejelzések.

Márton Anita a harmadik legnagyobb lökéssel jutott a fináléba, a kínai Lijiao Gong (18.97) és az amerikai Michelle Carter (18.92 m) mögött. idén eddig csak a kínai hölgy dobott 20 méter fölött, ő is csak 11 centivel, ami tovább növeli a magyar esélyeket egy fényes éremre.

Márton Anita mellett még három atlétánk lép pályára. A 3000 akadály előfutamában, a harmadikban Gyűrkés Viktória; a kalapácsvetés „A” csoportjában Halász Bence – a „B” csoportban pedig Pars Krisztián kezdi meg versenyét. A selejtező szint 75,50 méter, vagy a legjobb 12 eredmény.