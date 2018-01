Majd jövőre… Babosék elveszítették a vegyes páros döntőjét

Hosszú ideje először volt kipihent Babos Tímea, vegyespáros-meccsével egy napon ugyanis nem kellett párost is játszania az Australian Openen – persze, hiszen a női párosok döntőjét Kiki Mladenoviccsal az oldalán pénteken már megnyerte, nincs tovább. Ennek megfelelően már-már önfeledt játékkal rukkolt ki az indiai Rohan Bopanna oldalán a vegyes párosok fináléjában annak tudatában, hogy a háló túloldalán is volt egy duplázó a horvát Mate Pavic személyében – a horvát legény a férfipárosok döntőjében volt érdekelt, és birtokba is vett egyet az öt kiosztható serleg közül.

A 38 fokra való tekintettel jóval kezdés előtt becsukták a Rod Laver Arena tetejét, így elviselhető volt a hőmérséklet a nagy mérkőzésen, amelynek a rangját sajnos nem jelezte a nézőszám, szó szerint lézengtek az emberek a 14 ezres díszdobozban.

Nézők ide vagy oda, Babosék semmire hozták első, majd 15-re második adogatójátékukat, hogy aztán kihasználják hölgy ellenfelük, a lengyelből lett kanadai Gabriela Dabrowski (a tavalyi párizsi Grand Slam vegyespáros-bajnoka – épp Bopannával) gyenge szervajátékát (3:1). Innentől nem is volt visszaút Pavicéknak, 25 perc alatt, 6:2-vel került zsebbe az első szett. Fontos adalék: ez volt az első szett az idei Australian Openen, amelyet a horvát, kanadai duó elveszített.

Ugyanúgy kezdődött…

A második ugyanúgy kezdődött, ahogy az első, ám 1:1 után 0-40-ről kellett visszatornásznia magát az 5. kiemelt Babos Tímeáéknak, ez pedig megdöbbentően higgadt játékkal sikerült is (2:1), hogy aztán 3:3-nál Babos elveszítse saját adogatójátékát a négy pályán lévő közül leggyengébben teniszező Dabrowskival szemben… (3:4) Pavicék gyorsan megcsinálták a 3:5-öt, Bopannának a szettben maradásért kellett adogatnia (4:5), 31 perc alatt dőlt el a második játék (4:6).

A döntő tiebreakben kifejezetten rossz volt nézni, ahogy Babosnak kell biztatnia párospartnerét, Bopannának szinte semmi nem sikerült az ezt megelőző labdamenetekben és továbbra sem – volt, hogy szerva előtt elejtette a labdát a veterán indiai –, így hiába a szettelőny, a pénteki párosgyőzelem után nem nyerte meg második Grand Slam-döntőjét is Babos Tímea. A vége 2:6, 6:4, 11:9 oda. Mate Pavic duplázik tehát.

Babos Tímea: – Két nappal ezelőtt is itt voltam, most kikaptam, Pavicnak gratulálok a két serleghez. Rohannal, remélem, legközelebb szerencsénk lesz. Ez volt az első tornánk együtt. Köszönöm mindenkinek a támogatást, jövőre visszatérek ide.

A magyar teniszező honlapján azt írta: – Sajnálom, végülis meccslabdáról buktuk el a döntőt, de így is hihetetlen Australian Openem volt. Nagyon boldog vagyok, ma is jól játszottam. Sajnálom, hogy így alakult a vége. De nem szabad elfelejteni az elmúlt két hetet. Sok időm nincsen, hiszen a doppingvizsgálat után azonnal indulunk a repülőtérre. A jövő héten már Tajvanon lesz versenyem. Nincs és a pénteki páros után sem volt sok idő az ünneplésre. Ilyen az élet, menni kell tovább.