Máris megvan a tokiói kajak-kenus cél: öt érem, két arany

Máris kitűzte az éremcélt a 2020-as tokiói olimpiára a Magyar Kajak-Kenu Szövetség: Schmidt Gábor a köztévének vasárnap este elárulta, öt éremmel, köztük két arannyal számolhatunk a következő nyári olimpián a jelenkor legeredményesebb ötkarikás sportágában. A kajak-kenusok elnöke a köztévében elismerte, kicsit korai még Tokióról beszélni, ám nem árt résen lenni, már fel is mérték a terepet Tokióban a szövetségi vezetők.

„Amikor utaztunk, nekem is kicsit furcsa volt, hogy alig jöttünk haza Rióból, és már Japánba tartunk” – beszélt kellemes benyomásairól Schmidt. A delegáció pályabejáráson járt, illetve olyan helyszíneket keresett, amelyek az akklimatizációt segítik, ez ugyanis még nagyobb jelentőséggel bír majd, mint 2016-ban Brazília esetében. Nemcsak a jelentős, hét órás időeltolódás, de a magas páratartalom és az akár az étkezésben is megfogható kulturális különbségek is nehezítik majd a sportolók dolgát – mondta.

A szövetség elnöke Hüttner Csaba kapitánnyal és Berégi Péterrel, a mieink szervezési igazgatójával járt a japán fővárosban, és még épülő, de impozáns helyszínről számolt be. „Ez egy kikötői öböl, egy kikötő részt választanak le” – mondta.

Schmidték mára találtak is tökéletes felkészülési helyszínt, ami bár 800 kilométerre van a majdani versenycentrumtól, ez repülővel alig több mint egy óra. „Azt hiszem, csak az utolsó pillanatban megyünk majd a tokiói pályára” – árulta el Schmidt Gábor, aki a héten a magyar edzőkkel megosztja majd tapasztalatait, a terv az, hogy a kajak-kenusok is kimennek jövőre egyszer Tokióba, 2019-ben pedig versenyezni is lehetőség volna talán.