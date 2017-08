Márton Anita: Izgulok, de a lényeg, hogy élvezzük a tétet

A legerősebb atlétahölgyek, vagyis a súlylökők világa már retteghet Márton Anita híres utolsó dobásaitól, amelyek világversenyek sorozatán hoztak neki fényes érmet. Szerda éjjel például 19,49-cel ezüstöt a londoni világbajnokságon. Mint a Magyar Nemzetnek elmondta, lelki és sportszakmai háttere is van annak, hogy így sikerülnek az utolsó dobásai.

Biztos számítanak rá a többiek, tudják, hogy nagyon sok versenyen utolsóra dobom a legjobbat, a holland és a kanadai lány most külön is odajött hozzám gratulálni, hogy ilyen szépen összehoztam – mondta lapunknak a magyar hölgy, akinek immár minden világversenyről van medálja. – Azért nem mindig sikerül így a hatodik sorozat, idén is volt jó pár versenyem, amelyen korábban értem el a legjobbamat.

Az év legfontosabb versenyén viszont újra meg újra átírja a végeredményt a végén, mi pedig újra meg újra próbáljuk kideríteni, hogyan csinálja.

Biztosan ad nekem ilyenkor egy lélektani pluszt, hogy nincs több kísérlet, ez az utolsó alkalom, amikor változtathatok

– folytatta. – A nagy versenyek előtti két-három hétben már azt gyakoroljuk, hogy három dobásból legalább az egyik nagyra sikerüljön, hiszen a selejtezőből is három dobásból kell továbbjutni, és a döntőn belül is három kísérletből kell bekerülni a legjobb nyolc közé, ahol megint van három dobásunk. Ezért sem véletlen, hogy az ilyen sorozatokból az utolsó lesz a legjobb.

A döntő előtt a közösségi oldalra kitett üzenetéből úgy tűnt, nemcsak elviseli, hanem kedveli is a nagy tétet.

– Ezekért a versenyekért dolgozom egész évben. Izgulós vagyok, de a lényeg, hogy élvezzük is ezeket a helyzeteket, így elérjük, amit szeretnénk.

Próbálom közben oldani is magamban az izgalmat, és nem vonulok el a világtól

– mondta, miközben busszal az eredményhirdetésre tartott csütörtök este.

Egy másik dobószámban egy másik őstehetségre, a kalapácsvető Halász Bencére pénteken 21.30-tól vár a döntő. (Nagy elődje, Pars Krisztián 74,08-cal lemaradt róla.)

– A vb előtt is kérdezték, mivel lennék elégedett, de én már az voltam azzal is, hogy önerőből jutott ki Bence és Krisztián Londonba, megdobták a szintet, nem feltöltötték velük a mezőnyt – mondta a Magyar Nemzetnek Németh Zsolt edző. – Bencének az U23-as Eb volt az év fő versenye, megnyerte, a felnőtt-vb a bónusz. A melegítésén is látszott, hogy jó állapotban van, de soha nem járt még felnőttvilágversenyen.

Ehhez képest el tudta viselni, hogy 60 ezer ember tombolt a stadionban, és szakadt az eső,

így elsőre túldobta a selejtezőszintet a 75,50-nel. Bízom benne, hogy ezt meg tudja ismételni, vagy egy picit még rá tud tenni. Júniusban Ostravában a 78,85-ös egyéni legjobbját olyan áldott pillanatban érte el, amelyhez az égitestek összeállása is kellett, a második legnagyobb dobása 76 méter, a lényeg egyelőre az, hogy 75-76 méter körül stabilan dobjon.

Mint hozzátette, a két lengyel, Fajdek és Nowicki kiemelkedik a mezőnyből, de a brit Nick Miller is nagy formában van. Mögöttük viszont bármi megtörténhet.

