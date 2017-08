Még el sem kezdődött, már ez minden idők legemlékezetesebb bokszmeccse

A bigott bokszrajongók joggal legyintenek a Floyd Mayweather–Conor McGregor-mérkőzésre, amelyet minden idők legemlékezetesebb, legnagyobb érdeklődést kiváltó ökölvívómeccseként harangoznak be hónapok óta. Egy Mike Tyson–Evander Holyfield- vagy egy Muhammad Ali–Joe Frazier-összecsapáshoz valóban értelmetlen hasonlítani a találkozót, sportértékét tekintve legalábbis bizonyosan. Ezt nem csupán a fölvezetés során a találkozóra ragasztott gúnynév (Money Fight, szabad fordításban Harc a lóvéért) igazolja, hanem az is, hogy Conor McGregor eredeti foglalkozását tekintve MMA-harcos. Tehát nem is bokszoló, hanem a kevert harcművészetek sportág idolja, ahol a harapáson kívül szinte minden, az összes ütés- és rúgástípus megengedett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Sokat elárul a mérkőzés fenti ragadványneve: itt inkább a cirkusz a lényeg, nem a gyönyörűen kivitelezett jobbcsapott. Peter Quillin, a WBO korábbi középsúlyú világbajnoka egyenesen úgy látja, a küzdősportokat tekintve soha többé nem fog annyi reklámcég bejelentkezni egy meccsre, mint a vasárnapira. A Guardian Quillint és Zach Makovsky légsúlyú ketrecharcost is megkérdezte, vajon mennyi esélye van a veretlen (49 győzelem, 0 vereség) Mayweather ellen a nagyszájú írnek, és mindannyian az amerikait hozták ki győztesnek. Még úgy is, hogy a 40 éves veterán jó két éve nem húzott kesztyűt. Mike Tyson a szokásos visszafogott hangnemmel jelentkezett: „McGregort meg fogják ölni a ringben.”

Az indulatok gerjesztése, a show már hetek óta zajlik, ennek megfelelő stílusban nyilatkoznak és üzengetnek egymásnak a felek.

Floyd legfeljebb azért húzza ki a második menetig, mert a bíró itt nem engedi, hogy beleverjem a fejét a ringbe, és padlózás esetén van tíz másodperce, hogy magához térjen. Saját sportágában fogom megszégyeníteni

– bizonygatta a kétszeres világbajnok McGregor, aki a mérkőzés sajtótájékoztatóján az alkalomra készíttetett, „Fuck you”-mintás öltönyben jelent meg. Az öt súlycsoportban is világbajnok Mayweather, aki belement, hogy csak nyolc unciás kesztyűkben bokszoljanak, hasonló húrokat penget, csak kissé hűvösebben. – McGregornak valamit tudnia kell a bokszról: egy dolog, hogy osztod a pofonokat, de állni is kell tudni őket. A korábbi ellenfeleim közül volt, aki azt mondta, törékeny az öklöm, vagy beszari vagyok, más úgy vélte, nem ismerek sokféle ütésfajtát. De az a helyzet, hogy egyikük sem ért a nyomomba.

A drágakövekkel kirakott öv, melyet a győztes hazavihet Fotó: John Gurzinski / Europress/AFP

Végül néhány számadat a meccsről, amelyet a Las Vegas-i T-Mobile Arenában rendeznek vasárnap hajnali fél öt körül: Mayweather 100 millió dollárt kaszált előzetesen, plusz 150 milliót kap, ha győz. McGregor 75 millió dollárral már most gazdagabb. Az eddig legtöbb bevételt eredményező Pacquiao–Mayweather-mérkőzés 650 millió dollárt hozott a konyhára, most 700 millióban reménykednek a szervezők. A győztesnek járó Money Beltet, vagyis címövet másfél kiló arany és több mint háromezer gyémántdarab díszíti.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.26.