Mégis hogy lett ilyen Fa Nándor? Könyvet írt róla

Már a boltok polcain van a Libri kiadásában megjelent, 187 oldalas Fa Nándor-könyv, amely a szólóvitorlázás műfajára is utalva Magad, uram címmel jelent meg.

A hajótervező, -építő és földkerülő vitorlázó saját szavaival mesél életéről gyerekkorától kezdve egészen az idei visszavonulásig, érintve családját, karrierjét, munkáit, de legfőképpen a hajózásról „beszél”.

Noha az idei Vendée Globe – karrierje utolsó vitorlásversenye – során már jelentek meg részletek hajónaplójából, most újabb, legbelső gondolatait tárja az olvasók elő, olyanokat, amelyek az óceán közepén támadták meg.

Fa Nándor 1953-ban született Székesfehérváron. Ötször kerülte meg a Földet, tízszer haladt át az egyenlítőn, és egyetlen magyarként indult háromszor is a világ legnehezebbnek tartott vitorlásversenyén, a Vendée Globe-on, amelyen egyedül és külső segítség, kikötés nélkül kell megkerülni a földgolyót – 1993-ban a legjobb nem franciaként 5. lett, idén 8.-ként futott be Les Sables d'Olonne-ba (Franciaország), 93 napos út után a Spirit of Hungary fedélzetén, amit legfőképp saját maga tervezett és épített.

A 70 fotóval gazdagított kiadvány internetes ára 3799 forint, a boltokban 3999 forintért kapható.