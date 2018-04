Megizzasztotta a világ egyik legjobbját Babos Tímea

Remekül kezdte a mexikói torna fináléját a legjobb magyar női teniszező, számos szettlabdája volt az első játszmában, amiből egyet ki is tudott használni. Bár a második szettben is jól indított (2:0), a verseny első számú kiemeltje, a világranglistán egyesben harmadik Gabrine Muguruza fordított, egészen megváltozott a játék képe.

Így döntő szett következett, melyben a spanyol rögtön elvette Babos Tímea adogatását. Kizökkent a kezdeti lendületből a magyar, s ezt maximálisan kihasználta riválisa, ő nyerte a mexikói tornát.

– Ott volt az esély a kezemben. De Muguruza régóta top 10-es játékos, ez most is érződött. Nekem is több ilyen meccset kell játszanom, hogy jobban érezzem a ritmust. Az a nagy különbség a legjobbak és a többi játékos között, hogy azonnal ott volt a nyakamon, amint egy picit esett a játékom színvonala, vagy visszavettem és nem olyan sebességgel játszottam. De összességében nagyon boldog vagyok, jó hetet zártam, egyre jobban játszottam. A mai meccs is jó volt, el kell hinni, hogy ide tartozom. Szuper lezárása volt a kemény pályás szezonnak! – írta honlapján Babos.

Babos Tímea nagyszerűen kezdte az évet, ugyanis párosban Australian Opent nyert, egyesben pedig februárban bejutott a Taiwan Open döntőjébe, ahol le is győzte Katerina Kozlovát.