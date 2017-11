Megszületett Csipes Tamara kislánya

A kislány – aki az Olívia nevet kapta – születéséről a magyar sportági szövetség a Facebook-oldalán adott hírt csütörtökön. A 28 éves Csipes Tamara első gyermekének adott életet szerdán.

Az ötszörös világbajnok és hatszoros Európa-bajnok sportoló – a szintén olimpiai bajnok Csipes Ferenc lánya – tavaly a riói olimpián aranyérmes négyesnek volt a tagja, 2011-ben az év női sportolójának választották meg, írja az MTI.

A Budapesti Honvéd Sportegyesület április végén jelentette be, hogy Csipes Tamara anyai örömök elé néz. „Párommal a riói olimpia után leültünk, és megbeszéltük, hogy talán érdemes lenne a gyerekvállalással megvárni még egy olimpiai ciklust. De amit Isten ad, azt el kell fogadni, amúgy is mindketten vágytunk már rá – és így 27 évesen, az olimpia előtt három évvel úgy érzem, még bőven belefér a gyermekvállalás” – mondta Csipes Tamara. Hozzátette: ha minden jól megy, akkor már 2018-ban, a nyári világversenyeken vissza is térhet.