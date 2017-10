Mi lenne a világverő spanyol csapatokkal a katalánok nélkül?

Október 1-je véres vasárnapként vonul be Katalónia történetébe. A katalán sportolókat is mélyen megrázták a politikai események, a közönség szemében pedig a katalán függetlenségi népszavazás mellett kiálló Gerard Piqué közellenséggé vált: a "szurkolók" már egyenesen azt követelik, hogy hagyja el a spanyol futballválogatottat. Ennek fényében érdemes végigmennünk rajta, mennyire megrázná a spanyol sportot, ha a katalánok – függetlenségük után vagy éppen a spanyolok ellenszenve miatt – kiszállnának az ország sportéletéből. Neves sportolóik egy része nem akart eddig így tenni, de ők is választás elé kerülhetnek.

Spanyol labdarúgók: vb-győzelem, Eb-győzelmek katalán főszerepléssel

A katalán önrendelkezési népszavazás megtartását - mivel a voksolást a spanyol Alkotmánybíróság jogsértőnek minősítette - a hatóságok minden eszközzel igyekeztek megakadályozni. A brutalitás eredménye ismert: közel nyolcszáz sérült és 3 millió leadott szavazatból 2 millió igen az önállóságra. Az események az autonóm régió zászlóshajójára, az FC Barcelonára is hatással voltak. A gránátvörös-kék klub az Espanyollal és a Gironával egyetemben csatlakozott az október 3-i Katalóniában meghirdetett általános sztrájkhoz.

A csapat vasárnap délután csak hosszas huzavona után játszotta le bajnoki mérkőzését a Las Palmas együttesével. A találkozó előtt egy órával még úgy tűnt, törlik a mérkőzést, ám a spanyol labdarúgó szövetség jelezte, ha ez megtörténik, hat hónapos eltiltást szab ki a Barcelonára. Végül biztonsági okok miatt zárt kapuk mögött ugyan, de megrendezték a találkozót. Az általában jól értesült Mundo információi szerint a klub elnöke, Josep Bartomeu kikérte a játékosok véleményét a találkozó előtt: egy részük úgy gondolta, a zárt kapuk és a szövetség nyomása ellenére is pályára kell lépni.

Carles Vilarrúbi, a klub második alelnöke ezzel nem értett egyet, ezért még a kezdő sípszó előtt bejelentette lemondását. De többen is megosztották véleményüket a történtekkel kapcsolatban, Pep Guardiola, a labdarúgócsapat korábbi sikeredzője, a Manchester City jelenlegi trénere elmondta, ő nem játszatta volna le a a bajnoki meccset.

A sajtóban a legtöbbet idézett sportoló azonban az együttes belső védője, Gerard Piqué lett, aki a 3-0-s győzelem után könnyeivel küszködve beszélt arról, hogy a voksolás napján még büszkébb a katalán emberekre, akik az erőszak ellenére végig békések maradtak:

– Nem vagyunk rossz emberek, csak szavazni akartunk. Az egész világ láthatta, mi történt. Az ország elmúlt negyven évének legrosszabb döntése volt, hogy ideküldték a spanyol rendőrséget. Hozzátette, ha a szövetség vezetői úgy gondolják, még a vb előtt otthagyja a válogatottat.

A jelenleg Katarban játszó egykori Barcelona középpályás, Xavi is megszólalt. Videoüzenetében kiemelte, nem elfogadható, hogy egy demokratikus országban az emberek nem gyakorolhatják szavazati jogukat. Piqué korábbi védőtársa,

Carles Puyol rövid, tömör Twitter-üzenetet tett közzé: „Szavazás és demokrácia” – írta.

A Katalán függetlenség melletti kiállás miatt Gerard Piquén csattant az ostor. A spanyol válogatott nyílt edzésén több helyi lap beszámolója szerint hangos fütty és „Piqué, te visszataszító”, valamint „Piqué, takarodj!” rigmusok hangzottak el.

Csöndben jegyezzük meg, a hispán labdarúgás utóbbi éveinek meghatározó alakjai Victor Valdes, Busquets, Jordi Alba, Piqué vagy épp Puyol, Xavi és Fabregas katalán nemzetiségűek. Nagyrészt nekik köszönhető, hogy a nemzeti tizenegy 2010-ben világbajnokságot, 2008-ban és 2012-ben pedig Európa-bajnokságot nyert. A szintén katalán Pep Guardiola vezette Barcelona klubsikereiről (bajnoki és kupagyőzelmek, két Bajnokok Ligája elsőség) nem is beszélve. Nagy kérdés lenne, nélkülük mire ment volna a spanyol futball?

Gerard Pique, az FC Barcelona játékosa kezeli a labdát a Juventus elleni Bajnokok Ligája meccsen a Camp Nou stadionban 2017. április 19-én

Pau Gasol és a csapatsportok: Barcelona mindenhol nagyhatalom

De a labdarúgás mellett gyakorlatilag az összes csapatsportban óriási vérveszteséget jelentene Spanyolországnak a katalánok hiánya. Ráadásul az országban szinte minden nálunk is népszerű csapatsportot magas szinten űznek, a nemzeti csapat mindenhol a világ élmezőnyébe tartozik.

Napjaink legnevesebb európai kosárlabdázója, Pau Gasol a spanyol TV3-nak a vasárnapi szavazás előtt mondta el a véleményét. A barcelonai születésű sportoló általánosságban népszavazáspárti:

– Én mindig a szavazás pártján vagyok. Azt vallom, hogy mindenki gyakorolhassa a jogait, és olyan társadalmi kérdésekben is elmondhassa a véleményét, amelyek befolyásolják az életét. Mindenhol be kell vonni az embereket a szavazásba.

Pau Gasol a panyol válogatott mezében, európai bronzéremmel a nyakában Isztambulban, 2017. szeptember 17-én Fotó: Ozan Kose / AFP

A 37 éves Gasol 16 évesen lett a Barcelona kosárlabdázója, 21 éves korától az NBA-ben játszik, jelenleg a San Antonio Spursben. Szeptember elején öccsével, Marccal együtt a mieink ellenfele volt az Európa-bajnokság kolozsvári csoportjában. Gasol világ- és Európa-bajnok, két olimpiai ezüstérmet egy bronzot nyert a spanyol színekben. Valószínűleg előbb mondaná le a spanyol válogatottságot kora, mintsem a katalóniai politikai válság miatt. Amikor két éve Spanyolországban az ország hírességeit megszólaltatták a katalán helyzetről,

Pau és Marc Gasolt úgy mutatták be, mint akik nem támogatják a függetlenséget, de a népszavazást igen.

Az utóbbi tíz év legsikeresebb európai futball válogatottjából, a spanyol csapatból többen katalán nemzetiségűek, de ugyanez igaz szinte az összes csapatsportra. A csapatsportokban általánosságban is fellegvárnak számít Barcelona, illetve a Barcelona, mint klub is. Míg a Real Madrid esetében a labdarúgás mellett a kosárlabda a húzóágazat, a Barcelona futballban, kosárlabdában (Hanga Ádám új csapata), kézilabdában (Nagy László 2000-től 2012-ig itt játszott) is a megkerülhetetlen tényező világviszonylatban. Kosárlabdában az FC Barcelona legutóbb hét éve nyerte meg a legrangosabb európai klubsorozatnak számító Euroligát, kézilabdában pedig legutóbb 2015-ben hódította el a Bajnokok Ligája-serleget, a fináléban a Veszprémet legyőzve.

A Barcelona játékosai ünnepelnek, miután megnyerték az EHF Kézilabda Bajnokok Ligáját az MKB Veszprém ellen Kölnben, 2015. május 31-én Fotó: Patrik Stollarz / AFP

Sőt e város a spanyol vízilabdázás központját, lényegét is, több együttessel. A kétszeres olimpiai bajnok Markovits Kálmán 1979-től tíz éven át vezette edzőként CN Barcelonát, vele született az első Bajnokok Ligája-diadal 1982-ben. 1995-ben a Catalunya, három éve a Barceloneta hódította el a serleget. A spanyol pólóválogatott a hetvenes-nyolcvanas évektől a barcelonai, katalán játékosokra építkezve lett a mieink egyik legnagyobb ellenfele, olimpiai és világbajnoki címet szerzett, az 1998-as vb-döntőben Kemény Dénes csapatát legyőzve.

Egyéni sportok: katalánok nélkül ez sem lenne az igazi

Rafael Nadal egy kínai verseny sajtótájékoztatóján mondta hétfőn, hogy szomorúan látta a népszavazást övező utcai zavargások képsorait. A világranglista-első teniszező spanyolnak tartja magát (Real Madrid drukker), de katalán származású nagybátyja, a korábbi profi játékos, Toni Nadal fedezte fel és edzette egészen mostanáig. A családnevük katalán eredetű (jelentése Karácsony). – Sírhatnékom támad, amikor azt látom, hogy az országunkban, ahol megtanultuk, hogyan tudunk békésen egymás mellett élni, és erről jó példát mutatni az egész világnak, ilyen szituáció alakulhat ki – mondta Rafael Nadal, aki a múlt hónapban az US Openen a tizenhatodik Grand Slam-győzelmét aratta. Hozzátette: – Szomorú esemény volt, a szívem megszakadt. Jelentős részét töltöttem az életemnek Katalóniában, fontos pillanatok kötnek oda, meglepő és csüggesztő egy közösséget ennyire radikalizálódva látni.

Hosszú Katinka egyik legnagyobb riválisát még erősebben érintheti a szituáció. Mirella Belmonte – aki a budapesti vb-n megnyerte a 200 méter pillangót, amelyben az Iron Lady harmadik lett – a barcelonai provinciához tartozó Badalonában született, a Barcelonában kezdett el úszni, 13 évesen a katalán szövetség ösztöndíjasa lett, de amikor négy évre rá a klubot váltott (Sabadell), akkor is Katalóniában maradt, és a külön katalán bajnokságon is indult már. 2015-ben úgy fogalmazott,

lehetséges, hogy valaki egyszerre katalán és spanyol legyen,

most, a választások előtt pedig így nyilatkozott az El Mundónak: – Az igazat megvallva, nem szeretem ezt a témát. Mindig azt mondom, Katalónia az Spanyolország – jelentette ki a 26 éves sportolónő, aki augusztusban megdöntötte Hosszú Katinka rövid pályás világcsúcsát 400 vegyesen. Elmondta még, hogy nem tartja korrektnek a spanyol himnusz kifütyülését (ahogyan a katalóniai sporteseményeken megszokott).

A világ egyik leghíresebb Forma–1-es pilótájának, Fernando Alonsónak a spanyol zászlók lengenek, s nincs is katalán kötődése. Ám a Spanyol nagydíjat 1991 óta Jérez helyett a Barcelona melletti Circuit de Catalunya nevű pályán rendezik, amely otthont ad a gyorsasági motoros vb futamainak is (felvonultatva a katalán világbajnok Marc Márquezt is). Kérdés, ha netán különválna Katalónia, mi lenne a sorsa ezeknek a versenyeknek.