Mi van akkor, amikor semmi sincs?

A két ünnep között azért nézzük, mert éppen a két ünnep között vagyunk. Újév napján azért, mert másnaposan nem kell sokat gondolkodni hozzá. Vízkeresztkor pedig most azért, mert szombatra esik, és addigra amúgy is beleszeretünk újra meg újra. És különben is, miért hagynánk ki éppen az utolsó állomást, Bischofshofent, ahol minden eldől?

A négysáncverseny két nemzet, a német és az osztrák háború utáni nagy találmánya, az időpontjának köszönhetően a világ egyéb tájai mellett Magyarországon is megvan a maga nagy rajongótábora. Pedig olyannyira nem vagyunk nagy hatalom síugrásban, hogy már évtizedek óta csak Kőszegen létezik nálunk ez a sportág, néhány nagyon kicsi sáncon, tavasztól őszig, amikor hó sincsen – műanyag pályán.

A világ leghíresebb viadalának számító négysáncversenyen az utolsó két magyar induló Gellér Gábor és Fischer László volt, még az 1988–89-es szezonban: az első két állomáson – Oberstdorfban és Garmisch-Partenkirchenben – Gellér ugrott, az ausztriai folytatásban – Innsbruckban – Fischer váltotta. Erről az Eurosport szakértőjeként dolgozó Kelemen Zoltán beszélt lapunknak, aki maga is tizenegyszer részt vett az eseményen ugróként, majd edzőként.

Aki megnyeri a négysáncversenyt, fantasztikus eredményt ér el, nagyobbat, mint ha az olimpián vagy a világbajnokságon győzne,

hiszen itt nyolc ugrást kell hiba nélkül bemutatni – érzékeltette az egyedülálló szakmai kihívást Kelemen Zoltán. – A nehézségét csak fokozza, hogy mindezt egymás után, december 30. és január 6. között kell megtenni. Nem véletlen, hogy a német Sven Hannawald máig az egyetlen, akinek mind a négy sáncon sikerült győznie egy szezonon belül.

Ez az egyetlen verseny, ahol párokba sorolva, kiesés rendszerben ugranak a résztvevők, ami tovább fokozza a látványosságot és az izgalmat. Mint a sportszakértő utalt rá, a helyszínen és a tévében is óriási a nézettség, persze azért is, mert ilyenkor alig van más sportesemény. Január 1-jén vagy ezt nézi az ember, vagy az újévi koncertet Bécsből – vagy mindkettőt.

– A mi időnkben is óriási népszerűsége volt a versenynek, de még nem ekkora – folytatta a szakember. – Ezt a németországi tévéközvetítések hozták meg, és Martin Schmitt szereplése a kilencvenes évek végétől, aki a tenisz- és a futballcsillagoknál is nagyobb sztár lett, az év sportolójának is megválasztották a hazájában. Németországban alakult ki a sportág legerősebb bázisa, ott építették fel a legtöbb sáncot, ott van a legtöbb a klub és igazolt versenyző, a németek közötti népszerűség pedig nagyon jót tett a síugrásnak. Már az ősszel minden jegy elkelt az idén is, a verseny utolsó napján, vízkeresztkor Németországban és Ausztriában amúgy sem dolgozik senki.

A sportág terjedéséről elmondta, sokat fejlődtek a szlovének, és példaértékű, amit a lengyelek tettek. Adam Malysz feltűnése után sáncokat építettek, Zakopane pedig az egyik legjobb verseny lett, mindenkinek jó szívvel ajánlhatja. Bent van a városban a verseny, nem is kell parkolóhelyet keresni, jegy nélkül, az utcáról is át lehet élni a megméretés hangulatát.

Harmincezren szurkolnak a helyszínen, a lengyelek pedig nagyon értik a síugrást, és ott is szeretik a magyarokat.

A nem is olyan régen még világklasszisokat adó csehek viszont nagyon gyengék lettek, míg az egykor uralkodónak számító finnek nem találják Janne Ahonen utódát. Nincs olyan síiskolájuk, mint a németeknek és az osztrákoknak, lemaradtak az utánpótlás-nevelésben, egy-két fiatal finn bekerülhet a legjobb harmincba – tudtuk meg Kelemen Zoltántól.

– Az osztrákok is hullámvölgyben vannak, bár Stefan Kraft megnyerheti a négysáncversenyt, de nincs második, harmadik, negyedik emberük, így igazán erős csapatuk sem. Schlierenzauer nemrég tért vissza, de még nem talált magára. Így a norvégok, a németek és a lengyelek mögött járnak az osztrákok, ha egy csapatversenyen érmet nyernek, az nekik már nagy eredmény – mondta az erőviszonyokról a szakember. – Az osztrák edzők viszont elterjedtek a világban, ugyanazt az iskolát, tematikát képviselik, éppen ezért közel van egymáshoz a mezőny. A szélviszonyok fogják leginkább befolyásolni a végeredményt. Ha teremben ugranának, a német Freitag minden versenyt megnyerne, annyira kimagaslik a mezőnyből, de a különböző szelek miatt a németek közül Wellinger, a norvégoktól Forfang és Tande, a japán Kobajasi vagy a lengyelek kétszeres olimpiai bajnoka, Kamil Stoch is nyerhet. Igaz, Freitag mindenfajta szélben erősnek számít.

A szezonban sírepülő-világbajnokságot és olimpiát is tartanak, Kelemen Zoltán pedig beavatott minket további szakmai érdekességekbe. Ha a dinamikán múlik, a németek a legjobbak, ők jönnek el a legjobban az asztalról; a stílust és a repülést nézve viszont a norvégok a nyerők, és minél nagyobb lesz a sánc és az ugrás, annál jobb nekik, 140-150 méter fölött már ők jönnek.

A hátszél viszont nem tesz jót a stílusuknak, nekik a szembeszél kedvez.

A síugrás ma már, mint a magyar példa is mutatja, télen-nyáron létezik, de a szakember fontosnak tartja, hogy a nyári síugró-Grand Prix eredményeinek sok köze nincs ahhoz, ami télen történik, nem is vesz rajta részt mindenki teljes erőbedobással.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.27.