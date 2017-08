Milák Kristóf a junior-vb legnagyobb eredményével nyert újabb aranyat

Mint az NSO helyszíni tudósítása beszámol róla, Milák Kristóf volt a világbajnokság legjobb férfiversenyzője az éremszám alapján egyértelműen: négy aranyból és egy bronzból áll a kollekció, de ami ennél is fontosabb, a zárónapon elért 1:53.87-es ideje az egész vb legjobb férfieredménye a FINA-pontok alapján.

Jobbat szerettem volna. Mennyire kezdtem? 53.3? Na, hát ugyanaz, mint Netanyában. A második száz meg perc körül. Több kellett volna. Talán ha valaki tud velem jönni, és legalább kicsit nyomás alatt tart

– mondta Milák Kristóf elégedetlenül.

Milák Kristófnak van egy felnőtt vb-ezüstje, négy junior vb-aranya és egy bronza, három junior Eb-aranya és három ezüstje – továbbá a felnőtt világranglistán második százon és a harmadik kétszáz pillangón. És ez csak a 2017-es mérlege. Februárban volt 17 éves.

A sportportál megfogalmazása szerint a következő tíz évben alighanem Késely Ajna nevével is találkozunk majd azokban a beszámolókban, amelyekben Kristóf neve is előfordul néhányszor. Éppenséggel neki sem ment rosszul: egy arany, három ezüst, a zárónapon 200-on lett második, egy fantasztikus verseny végén. Elképesztő csatát vívott a kanadaiak nagy esélyesével, az olimpián váltóban már kétszer is bronzérmes Taylor Ruckkal. Az Ajnánál úgy két fejjel nagyobb északi végül tényleg azzal nyert, hogy saccra húsz centivel hosszabb karja – így 0.02-vel, azaz két századdal előbb érte el a falat, mint az amúgy végig vezető leányzónk.

Ez nekem most olyan, mint egy aranyérem. Ez életem legjobbja… Csak ne fájna ennyire, különösen a lábam. Ez kőkemény volt

– mondta.

Sokkal vidámabb volt, mint Németh Nándor a száz gyorson szerzett ezüstje után. Holott megcsinálta, amit edzője, Plagányi Zsolt megálmodott még az év elején, hogy Indianapolisban, a saját medencéjükben győzik le az amerikai sprintereket. Abban nem is volt hiba. Az orosz Girjev viszont tényleg szépen felszívta magát a vb-re. Ő volt az, aki 200-on is megelőzte Nándit.

Nem tudom, mi volt velem a második ötvenen. Azt tudtam, hogy le fog fordulni, ezért is akartam elmenni jobban az elején… De sem ez nem ment úgy, sem a második fele. Valahogy nem gyorsultam

– mondta Németh, majd később hozzátette: – Végül is örülök. Nyilván, ha nincs a felnőtt vb, és utána a betegség, akkor ide még felkészültebben tudtam volna jönni. De azt a bronzot nem cserélném el semmire. Sajnálom, hogy ma nem jött össze, majd legközelebb. Most kis pihenő, szerintem túl sokszor az ágyamból sem fogok kikelni, aztán jöhet a felkészülés a rövid pályás Eb-re. Van mit gyakorolni, mert a fordulóim még sehol nincsenek.