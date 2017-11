Milák meglepte Cseht, Kenderesit és önmagát is

– Cél az ifjúsági országos csúcs – lőtte be lapunk érdeklődésére a nyitószám előtt Turi György, Késely Ajna edzője. Noha edzésből és tökéletesen teher nélkül úszott, Ajna odatette magát, és nem hogy 8 perc 30 másodpercen belül, de Hosszú Katinka országos csúcsától is szinte látótávolságba került, 8:21,25-öt repesztett 800 gyorson a százhalombattai ob második napján, ez az európai ranglista 3. legjobb ideje. Késely 200 pillangón – amit az 50-en szinte csak bemelegítő „örökös klubváltó” Szilágyi Liliána nyert – már nem is fért fel a dobogóra.

Lehet, hogy Eb-szempontból ugyanígy tét nélküli volt a szintén még csak gimnazista Milák Kristóf remeklése, ugyanis diadalmas csütörtökje után lapunknak elmondta, még nem biztos, hogy elindul idei negyedik világversenyén is, a decemberi dániai rövid pályás Eb-n. De ne szaladjunk ennyire előre! Az egész ob tán legjobban várt döntőjében leiskolázta a szám korábbi világbajnokát, Cseh Lászlót, valamint az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamást, akit némi meglepetésre Tekauer Márk még a dobogóról is leszorított. Miután bombameglepetésre az ob-n 10 egyéni számot vállaló Milák még az 50 méteres hátúszást is megnyerte, részletesen is értékelte saját teljesítményét.

– Persze, van bennem fáradtság, de megszoktam, hogy ennyit vállalok egy-egy versenyen, inkább most mentálisan sok egy kicsit. Felszabadító érzés viszont, hogy a hátúszás így sikerült, ösztönösen úsztam. A 100 pillangó döntője után fogadtam Cseh László gratulációját. Hogy az Eb-re megyek-e, azt teljesen rám bízták, el fogom majd dönteni – bizonytalanította el a korábban igennek tűnt választ a délutáni programban négyszer is medencébe ugró, még mindig csak 17 esztendős Milák Kristóf.

Bernek Péter a szerdai három aranyához csütörtökön simán hozzátette a 400 m vegyesét, és a 4x100-as BVSC-gyorsváltóval megkaparintott még egy bronzot is.

A Győr – ahol alig két éve van 50-es medence – mindhárom váltószámot nyerte, így Bernek mellett a Kisalföldön edző Jakabos Zsuzsanna is négyszeres rövid pályás bajnok 2017-ben. 100 gyorson Hosszú Katinka távollétében is ugyanaz volt a legjobbak sorrendje. 100 háton Burián Kata, 50 pillén pedig Bordás Beatrix az új bajnok. 100 m mellen Horváth Dávid diadalmaskodott.

Kozma Dominik csütörtökön is tréfarépát ebédelt: egyik éremátadója után azzal cukkolta váltótársát, hogy olyan vastag a combja, hogy nem fér el egyik a másiktól, biztos ezért olyan lassú. De mindenki tudja, őt mikor kell komolyan venni.

Folytatás pénteken.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.10.