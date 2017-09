Milliók a szekrényben, afrikai kenőpénzek: így nyerhetett olimpiát Rió

Hogy miért ne lepődjünk meg azon a híren, miszerint a riói olimpiát szavaztok megvásárlásával szerezte meg Brazília? Például azért se, mert alig három hónappal a láng meggyújtása előtt magát az elnököt, Dilma Rousseffet függesztette fel a parlament, mert a képviselők úgy vélték, vesztegetéssel szerzett pénzt több kampányához is, emellett az államháztartási adatokat is meghamisította az újraválasztása érdekében. Aztán ügyvivőnek érkezett az alelnök, Michel Temer, aki tevékeny részese volt a Petrobras olajcég körül kialakított korrupciós hálózatnak: állítólag a beérkezett kenőpénzből fizették a korábbi Sao Paoló-i kormányzó, Sergio Cabral megválasztását. A buliban a szenátus elnöke és egy másik miniszter is benne volt, az alsóház akkor újraválasztott elnökét pedig a korrupciós ügyek mellett gyilkossági kísérlettel vádolták.

Egyszóval, amit a brazil szappanoperákban látunk, az a való világban is hasonlóan működik, csak olykor vérbe, dollárba, realba áztatva. A brazil ügyészség február óta dolgozott együtt a francia kollégákkal a riói olimpia kapcsán felvetődött korrupciós háló kibogozásán, és nagyon úgy tűnik, hogy forró nyomra bukkantak. A keddi tizenegy házkutatás legizgalmasabb helyszíne Carlos Nuzman villája volt. A Brazil Olimpiai Bizottság elnökénél svájci offshore bankszámlákra és több mint 50 millió forintnyi összegre bukkantak a nyomozók, akik azt sejtik, hogy az általa vezetett riói szervezőbizottság ropogós bankjegyek segítségével hozta Rióba az olimpiát.

Persze, ha nem csinálják ilyen feltűnően a dolgot, akár meg is úszhatnák.

Mindössze két nappal a 2009-es olimpiai helyszínkiválasztás előtt Nuzman maga utalt át kétmillió dollárt Papa Massata Diacknak.

A férfi annak a Lamine Diack fia, aki a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke volt egy korrupciós ügyekkel terhelt időszakban (1999–2015), egyben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is tagjai között tudta, és mit ad Isten, a kandidálók közül Rióra szavazott. A nyomozati anyag szerint az Arthur király becenévvel illetett dúsgazdag brazil üzletember, Arthur César de Menezes Soares Filho Sergio Cabrallal karöltve, Nuzmanon keresztül, nemcsak Diackot, de a NOB számos afrikai tagjának szavazatát is megvásárolta. (Cabral más korrupciós ügyei miatt börtönbüntetését tölti.) A brazil ügyészség Nuzman és Soares 320 milliós vagyonát zárolta, az olimpiai bizottság elnökét továbbá azzal is gyanúsítják, hogy a 2014-es szocsi téli olimpiai szavazatáért orosz állampolgárságot kért.

Nuzmant kihallgatta a rendőrség, és mivel feltételezések szerint orosz útlevele is van, nem hagyhatja el Brazíliát. Arthur királyt nehezebb lesz nyakon csípni, ő ugyanis az Egyesült Államokban bujkál, így kérni fogják a kiadatását.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.07.