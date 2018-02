Minden, ami a tojáslabdán túl van

A Philadelphia Eagles története során harmadszor jutott el az NFL amerikaifutball-liga döntőjébe, amit magyar idő szerint hétfő hajnalban rendeztek a minnesotai US Bank Stadiumban. Eddig egyszer sem sikerült megnyerniük a Super Bowlt, és idén – a címvédő New England Patriots ellen – szintén nem indultak túl biztató helyzetből, noha az egész szezon során egyenletesen jó teljesítményt nyújtott a Nick Foles által vezetett csapat. Az igyekezet végül meghozta gyümölcsét: 41:33-ra a philadelphiaiak győztek.

Tom Brady hiába volt azon, hogy tovább írja történelmét a New England irányítójaként: Bill Belichick edzői érája alatt már öt Super Bowl-győzelemnél tart a Boston külvárosában játszó alakulat. Az amerikai sportokat általánosan övező statisztikaőrület alól természetesen a legnézettebb sportág, az amerikai futball sem bújhat ki, de a játékhoz kapcsolódó adatokon kívül talán izgalmasabb megnézni, miért számít minden évben nem hivatalos munkaszüneti napnak az Egyesült Államokban a Super Bowl.

A nagydöntőhöz kapcsolódó érdekességek közül talán a nézettséggel kapcsolatos mítosz képezi leginkább közbeszéd tárgyát. Sokan a világ legnézettebb sporteseményeként szokták aposztrofálni a februári finálét, ám ez csak Amerikában van így. Globális szinten sok más esemény is megelőzi a nézettségi toplistán. Az abszolút első a legutóbbi labdarúgó-vb döntője, amit több mint egymilliárd néző követett élőben, de a Bajnokok Ligája fináléjának 400 milliós tévés nézettsége sem hangzik rosszul. (A listán a riói olimpia megnyitója foglalja el a harmadik helyet 342 millió tévéző szempárjával.) A 2017-es Super Bowlt mindezekhez képest 111,3 millióan nézték élőben. Ábránkon is jól látható ugyanakkor: az NFL csúcsmeccse így is messze túlszárnyalja a többi tradicionális amerikai sport mindent eldöntő mérkőzéseinek átlagos nézőszámát.

Első olvasásra furcsának tűnhet, de a tavalyi Super Bowl második legmagasabb nézettségi átlagát (117,5 millió) a félidőben mérték, vagyis Lady Gaga show-jának idején. A magához a sporthoz csupán infrastrukturális dimenzióban kapcsolódó produkciók évről évre döntögetik a nézőcsúcsokat, ez pedig nagyon jól példázza, hogy a nagydöntő kulturális jelentősége messze nem az átlagon felüli sportteljesítmények iránti érdeklődésből, illetve a csapatokat körülvevő rajongásból áll.

Az idei úgynevezett halftime show fellépőjének kiléte tavaly októberben került nyilvánosságra; egy újabb világhírű popsztár, az időközben színészként is bemutatkozó Justin Timberlake mutatott be egy néhány számos látványos produkciót. Az énekes egyébként már volt főszereplője a félidei műsornak; mit hoz a sors, épp 2004-ben, amikor ugyanúgy az Eagles és a Patriots vívta a finálét, mint most. A tizennégy évvel ezelőtti meccs hőse a két touchdownpasszal jelentkező Tom Brady, illetve az MVP-nek (a Super Bowl legértékesebb játékosa) is megválasztott, 11 elkapást és 133 yardot futó Deion Branch volt. Közülük már csak Brady aktív, aki hat aranygyűrűvel a valaha volt legsikeresebb NFL-játékossá válhatott volna – már ha a New England ma hajnalban győzött volna.

Maradva a Super Bowl külsőségeinél, nem mehetünk el szó nélkül a csillagos égig dagadó reklámpénzek mellett sem. Tíz év alatt szinte a duplájára nőtt a közvetítés alatti harminc másodperces reklámspotok díja, amire a világ legnagyobb márkái évről évre fenik a fogukat. Idén több mint ötmillió dollárba, vagyis 1,23 milliárd forintba került egy félperces reklám, de az óriási nézettség miatt boldogan köhögik ki ezt az összeget az NBC csatornának – ráadásul az őrült verseny odáig fajult, hogy az amerikaiak 46 százaléka már elsősorban az új, Super Bowlra gyártott reklámok miatt ül le a tévé elé.

Pár nappal ezelőtt derült ki egyébként, hogy a Fox Sports megvásárolta az NFL közvetítési jogait az NBC-től, évente nem kevesebb mint 660 millió dollárt (164 milliárd forint) fog fizetni értük. Nem a legnézettebb sportesemény a világon, de a legtöbb pénz jó eséllyel a Super Bowl körül mozog.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.05.