Minden idők legnagyobb magyar delegációja a Maccabi játékokon

Minden idők legnagyobb magyar delegációja vesz részt Izraelben a jövő csütörtökig tartó Maccabi Világjátékokon, amelyen a magyar versenyzők már most túlszárnyalták négy évvel ezelőtti teljesítményüket.

A zsidó közösség négyévente megrendezett multisporteseményén idén nyolcvan ország mintegy tízezer sportolója vesz részt, a 120 fős magyar delegáció részeként száz sportoló érkezett Izraelbe. A legnagyobb idén is az izraeli delegáció 2400 versenyzővel, őket az amerikai sportolók követik, akik több mint ezren vannak. Érkeztek azonban néhány fős delegációk is: Albániából hárman, Jamaicából ketten, Marokkóból pedig egyetlen sportoló vesz részt a játékokon. Puerto Rico és Kína először képviselteti magát a sporteseményen, amelyen minden korosztályban amatőr és profi sportolók is indulhatnak.

A játékokon negyven sportágban mérik össze tudásukat a versenyzők, idén először lacrosse-ban és bridzsben is. Utóbbiban a magyar csapat rögtön ezüstérmet szerzett.

Jusztin Ádám, a Maccabi Vac zsidó sportegyesület vezetője, a magyarok csapatkapitánya az MTI-nek elmondta, hogy a kéthetes rendezvény félidejére a magyar csapat már túlszárnyalta négy évvel előtti teljesítményét.

„A száz sportolóból, ha minden jól megy, hatvan-hetvennek érem lesz a nyakában egyéniben vagy csapatban. Ez hatalmas eredmény, arányaiban nézve, tehát a zsidó közösség nagyságához képest csak egy-kettő hasonlóan sikeres delegáció van" – hangsúlyozta a sportvezető.

Jusztin Ádám különösen fontosnak nevezte a mostani kiemelkedő eredményt, hiszen a következő Maccabi-eseményt, az Európa Játékokat Magyarországon rendezik meg 2019-ben.

Mint rámutatott, sokan még „óvatosan kezelik, hogy ők zsidó sportolók", de mindenki szívesen jött, egyrészt mert vállalja a játékok szellemiségét, másrészt mert szeret sportolni.

Kunos Zsuzsanna, aki karatéban már a dobogó legfelső fokára állhatott, hangsúlyozta: egyértelmű volt, hogy jön, hiszen négy éve is nyert, és hívták. „Én mindig magyarnak érzem magam, és mindig zsidónak érzem magam... Abban más itt nyerni, hogy nagyon szeretem Izraelt, nagyon jó itt lenni, s alapból egy nagyon jó hangulatban tudok tatamira állni, verekedni" – fogalmazott a karatés, aki tavaly 68 kilogrammban magyar bajnok volt.

Aranyat szerzett a szintén magyar bajnok karatézó Sterck Laura is, akinek edzője hívta fel a figyelmét a Maccabi Játékokra. „Nagyon jó kis verseny volt. Csodálatos volt nyerni, az egész magyar csapat nagyon büszke ránk, nagyon nagy élmény és megtiszteltetés volt" – mondta a fiatal sportoló.

Csütörtökön a Ramat Ganban található Maccabi falu kertjében leleplezték a huszadik században mártírhalált halt magyar zsidó sportolók emlékét megörökítő szobrot, Kovács D. Barna alkotását. A szoboravatáson beszédet mondott Jusztin Ádám mellett Latorczai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára, aki Izraelben a két ország kulturális együttműködéséről tárgyalt, valamint Heisler András, a Mazsihisz elnöke, aki szintén megbeszéléseket folytatott korábban Jeruzsálemben.