Nagy László lemondta a válogatottságot

Egy-kettő-három – hangzott a mikrofonpróba enyhe szerb-svéd akcentussal a magyar válogatott szövetségi kapitányától. Bár kétségtelenül magával ragadó személyiség, de Ljubomir Vranjes ezúttal nem tudta elvinni a show-t a Városligeti műjégpálya szomszédságában tartott sajtótájékoztatón, annak témája ugyanis az elmúlt 15 év legnagyobb magyar kézilabdázójának, Nagy Lászlónak a visszavonulása volt.

Az időzítésről annyit, hogy vasárnap este érkezett szerkesztőségünkbe a meghívó, így még csak puhatolózásra sem igen volt idő, vajon miről fog beszélni Nagy, a kapitány és Kocsis Máté, a szövetség elnöke. Nagy portálunknak utóbb elárulta, ő nem szeretett volna tájékoztatót, csendes bejelentésre számított.

A hórhorgas jobbátlövő 1999 óta viselte a magyar mezt, egy svédországi világkupán mutatkozott be, ahol a jelenlegi magyar kapitány, Vranjes még a pályán villogott. Vele hetekkel ezelőtt egyeztetett már Nagy, és akkor már nagyjából megfogalmazta magában, hogy megáll 199 válogatottságnál. A szövetség azonban ebbe nem nyugszik bele, Kocsis közölte, mindenképpen szerveznek neki egy gálameccset a méltó búcsú érdekében.

Nagy úgy látja, a balkezes átlövők posztján Balogh Zsolt és Ancsin Gábor révén megfelelő utánpótlása van a válogatottnak. „Olyan pályafutást kívánok nekik, mint amilyen nekem is volt” – üzent utódainak a játékos. Megköszönte a korábbi kapitányoknak a játéklehetőséget, és egy hajrá, magyarokkal zárta szavait.

Kocsis Máté mindehhez hozzáfűzte, Nagytól nem fog „megszabadulni” a magyar kézilabda, hiszen a veszprémi karrier mellett valamilyen poszton mindenképp számít rá a szövetség, de azt egyelőre nem árulták el, hol.

Nagy már fiatalon is megcsillogtatta tudását, Eb-bronzai és aranyérme van a serdülő Eb-kről és az ifi Eb-ről. 2004-ben és 2012-ben is negyedik lett a felnőtt válogatottal az olimpián, a 2009-es horvátországi világbajnokságon hatodik helyen zárt a csapattal. Többször is volt ittho az év kézilabdázója, a 2013-as vb-n az all star csapatba is beválasztották. 2009-től három éven át nem jött a válogatottba, aminek okáról több meg nem erősített hír is keringett akkoriban, mint például a válogatottak nem megfelelő anyagi juttatása. 199 meccsen 728 gólt szerzett nemzeti mezben.

Eltörött a hüvelykujja A vasárnapi Telekom Veszprém–THW Kiel VELUX EHF Bajnokok Ligája mérkőzésen Nagy László sérülést szenvedett. A meccs után Dr. Mahunka Zsolt egyből bevitte a kórházba ahol kiderült, hogy a jobb kezén eltörött a hüvelykujja. A játékos felépülése várhatóan 4-6 hetet vesz igénybe. Mielőbbi felépülést kívánunk Lacinak, aki igazán balszerencsésnek mondható októberben, hiszen tavaly szinte napra pontosan ugyanekkor törte el a kezét – írja a veszprémi csapat honlapja.

hirdetés

hirdetés