Nagy Réka: Nem csak Hosszú Katinka útja létezik

Hat érmet, köztük két aranyat nyert a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) Nagy Réka, a BVSC úszója nyáron, akit négy társával együtt az év legjobb fiatal európai sportolójának jelöltek.

„A Facebookon láttam egy cikkben, hogy jelöltek erre a díjra” – újságolta a Digi Sport tévé stúdiójában az úszó kedd reggel.

Edzője, Lakatos Roland hasonlóan lelkes, szerinte természetesen az edzői csapat sikere is a jelölés, de ezt bizony Réka kitartó munkája hozta létre.

Az idei éve – főként az EYOF miatt – parádésra sikerült tehát a fiatal sportolónak, a nyári fesztiválon rögtön a nyitányon megnyerte a 400 méter vegyest, ami annyira felpörgette, hogy következhetett a többi siker: a váltóbronz és „egyebek”. A 200 méter vegyesen szerzett aranyérmének „íze a legédesebb” számára, hiszen ott készült eredetileg éremszerzésre, de „csak” második legjobb ideje volt a rajtlistán, a győzelem tehát jelzi az előrelépést, arról nem is beszélve, hogy korosztályos csúccsal sikerült első helyezést elérnie.

Nagy Réka egy „hiánynemből” érkezik, nem nagyon van ugyanis Magyarországon élvonalbeli mellúszónk. Rossz hír a szakembereknek, de Nagy Réka is – úgy tűnik – „pályaelhagyó” lesz, mostanra inkább vegyesúszónak mondja már magát, ez is marad munkája középpontjában.

„Mindig az jár a fejemben, hogy ha a maximumot kihozom magamból, akkor elégedett lehetek” – fejtegette motivációját Nagy Réka.

Edzője szerint fejben nagyon erős úszóról van szó, ezért versenyen képes a legjobbat nyújtani.

Mint vegyesúszó kézenfekvő lenne, hogy példaképe a 200 és a 400 méter olimpiai címvédője, Hosszú Katinka. De hogy is van ezzel ő maga? „A saját utamat szeretném követni. Abban példakép, hogy az olimpiát milyen magabiztosan nyerte, ez nekem is célom, de az edzéstervet tekintve a saját utamat szeretnék követni, úgy szeretnék a legjobb lenni, hogy annak a módszerét csak rám találták ki. Ha jóban vagyok az edzőkkel, és ők is odafigyelnek rám, olyan terv készül, akkor hozzásegíthetnek a célom megvalósulásához” – fogalmazott rendkívül öntudatosan a tizennégy éves tehetség.

A díj nyertesét Zágrábban mához egy hónapra választja ki egy zsűri, és ha Réka nyer, biztosan számol egy utazással a díjátadóra, s az sem kétséges, hogy az utazás napján és helyszínén is edzeni fog, olyan nincs, hogy egy tréninget kihagyjon. Nem mellesleg kitűnő tanuló, idén került Budapestre, a Kölcsey Ferenc Gimnázium nebulója.