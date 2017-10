Nagyon nagyot játszva esett ki Fucsovics

Az első szettben kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, mindkét fél hozta adogatójátékait, egyik teniszezőnek sem volt bréklabdája. Fucsovics – a rangsor 100. helyezettje – többször is vezetett harminc-semmire, de a Bázelben címvédő horvát ellenfele mindannyiszor fordítani tudott. A rövidítésre 49 perc elteltével került sor, s abban a másodikként kiemelt Cilic előbb 4-1-re, majd 6-3-ra elhúzott, végül pedig az első szettlabdáját értékesítette. A nyitójátszma 57 percig tartott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A második elején fordult elő először, hogy az egyik játékos bréklabdához jutott, ez Cilic volt, aki élt is a lehetőséggel. A saját adogatását viszont nem tudta hozni, mert ekkor meg Fucsovics teniszezett bravúrosan. Újabb brék következett, majd a horvát hozta saját szerváját, ezzel 3:1-re elhúzott. A magyar játékos viszont továbbra is szívósan küzdött, és három sikeres gémmel fordított. Azután 6:5-ig minkét fél eredményesen szervált, végül Fucsovics újra elvette ellenfele adogatójátékát, ezzel 58 perc alatt övé lett a második szakasz.

Lendülete a következő gémig tartott ki, majd 1:0 után négyet elveszített. Ebben a szakaszban több volt játékában a bizonytalanság, fáradtnak is tűnt, de mint kiderült, maradt még tartaléka. 1:4-ről feljött 3:4-re, majd egy újabb brékkel 5:5-nél egyenlített, azután a saját adogatójátékát is megnyerte. A hátrányba került Cilic viszont egyenlíteni tudott, a rövidítésben pedig nagyon koncentráltan teniszezett, és 6-1-re elhúzott. A svájci közönség által támogatott Fucsovics azonban tovább küzdött - s miután váratlanul egy pillangó kezdett el röpdösni körülötte, s emiatt kétszer is állt a játék pár másodpercig -, újra erőre kapott, és 4-6-ig felzárkózott. Végül Cilic a negyedik mérkőzéslabdáját már értékesítette. Az utolsó szett 1 óra 10 percig, a mérkőzés pedig 3 óra 5 percig tartott.

Fucsovics a nagyszerű mérkőzésen „eltüntette” a 96 helynyi ranglistakülönbséget, s nagyon közel állt a hatalmas bravúrhoz, a US Open 2014-es bajnokának legyőzéséhez. A két játékos először csapott össze egymással.

Negyeddöntő:

Federer (Sui) – Mannarino (Fra)

Goffin (Bel) – Sock (Usa)

Bautista (Esp) – Del Potro (Arg) 2:6, 6:2, 4:6

Fucsovics (Hun) – Cilic (Cro) 6:7 (3:7), 7:5, 6:7 (4:7)