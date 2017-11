Nagyot küzdöttek, de kikaptak a ferencvárosi kézis lányok

A horvát Andrea Penezic góljaival az előző idényben BL-ezüstérmes vendégcsapat kezdett jobban. A Ferencváros védekezésben és támadásban is pontatlanabb volt, többet hibázott. Elek Gábor vezetőedzőnek már az első félidő felénél időt kellett kérnie. Játékosai többször is eladták a labdát, illetve számos lövőhelyzetet kihasználatlanul hagytak, az ellenfél kézilabdázói pedig őrizetlenül kerültek ziccerbe a másik kapu előtt. Tetszetős és eredményes támadásokat vezetett a szkopjei gárda, hazai oldalon viszont nem változott a helyzet, továbbra is komoly problémák voltak a pontossággal, így a Vardar 16-12-re vezetett a szünetben.

A második felvonás elején tovább nőtt a macedón együttes előnye (13-20), de edzője újabb időkérése után minden játékelemben javult a Ferencváros, és sorozatban ötször talált be. A vendégek kilenc percen keresztül nem dobtak gólt, így szorossá vált az állás (18-20). A 47. percben az egyre jobban játszó Faluvégi Dorottya góljaival egyenlített az FTC (21-21), a vezetést azonban nem tudta átvenni, mert ellenfele ismét lendületbe került, hatékonyan védekezett, és az átlövései védhetetlennek bizonyultak (25-28). A legvégén Márton Gréta góljaival ismét felzárkózott a Ferencváros, de ez a pontszerzéshez nem volt elég.

A vendégcsapat – és egyben a mezőny – legeredményesebb játékosa Andrea Penezic volt kilenc góllal, a francia Alexandra Lacrabere és a szerb Dragana Cvijic egyformán ötször talált be.

A macedón csapat szerb irányítójának, Andrea Lekicnek olyan komolyan megsérült a válla, hogy körülbelül két hónapig nem játszhat. Műtétre valószínűleg nem lesz szüksége, de a decemberi németországi világbajnokságon nem szerepelhet, és értelemszerűen a dabasi meccset is kihagyta.

Az FTC már egy héttel korábban biztosította továbbjutását a középdöntőbe, jövő vasárnap a norvég Larvik otthonában zárja a BL csoportkörét.

Eredmény, női Bajnokok Ligája, 5. forduló, C csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria – Vardar Szkopje (macedón) 28-29 (12-16)

az FTC gólszerzői: Pena 8, Faluvégi, Van der Heijden, Kovacsics 4-4, Márton G. 3, Szucsánszki 2, Lukács V., Snelder, Schatzl 1-1