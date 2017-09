Nem felhőtlen a viszony a Fradi és az Érd között, ezért nem jött Klivinyi

A Bajnokok Ligája-indulás kiharcolása a legfőbb célja a Fradi női kézilabdacsapatának az idei magyar bajnokságban – erről beszélt Elek Gábor vezetőedző a DIGI Sport Reggeli Start című műsorában.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szakember úgy fogalmazott: „ami fontos, hogy egy év múlva is indulhassunk a BL-ben, erre helyezzük a hangsúlyt”. A műsorban szó esett Zácsik Szandra Budaörsre történt távozásáról is. Elek Gábor diplomatikusan annyit árult el, hogy tudja, miért igazolt el az átlövőjük, és hogy emiatt jelentősen gyengült a Fradi lövőereje, de a részletekről nem beszélhet. Klivinyi Kinga átigazolásáról is kérdezték a szakembert: nem anyagi okok miatt maradt Érden a játékos, inkább a két klub közötti nem túl felhőtlen viszony lehet a ludas ebben.

Elek Gábor nagyon bízik az MTK-tól visszatérő Háfra Noémiben, aki „sokat fejlődött, remekül játszott a junior Európa-bajnokságon, de taktikailag még javulnia kell”. Az edző büszke arra, hogy hat saját nevelésű játékosuk van a felnőtt keretben, „ezt az utat szeretnénk járni”. Igaz, az eredményes BL-szerepléshez szükség van idegenlégiósokra is, akikből jelenleg négy van a csapatnál.

Külön kérdés volt Szucsánszki Zita visszatérése is. Ez az irányító saját döntése volt, Elek Gábor és a klub nem gyakorolt rá nyomást, de „ez Zizi utolsó gesztusa volt a csapat felé”. Elek Gábor szavaiból az érződött ki, hogy csapatának gólfelelőse csak ezt a szezont vállalta el.