Nem járhat egy világversenyen azon az eszed, hogy esetleg újra földrengés lesz

A múlt havi mexikói földrengés miatt elhalasztott paraúszó- és -erőemelő-világbajnokság új időpontot kapott (november 27.–december 7.), ám a helyszín nem változik, holott – miként megírtuk – hazánk is jelentkezett beugrónak. Úszóink újraírt edzéstervekkel és megváltoztatott formaidőzítéssel készülnek, kiegészülve a tavalyi paralimpia bajnokával, Tóth Tamással, aki fura módon nyertese lett a megváltozott helyzetnek, mivel vállsérülése miatt az eredeti időpontban nem utazott volna. Fordított viszont a Rióban negyedik Adámi Zsanett sorsa, ő időközben megsérült, így itthon marad.

Nem vállalja az indulást Vereczkei Zsolt sem, aki 40 évesen készült az október eleji időpontra, így viszont állítása szerint borult minden, két hónappal későbbre teljesen más felkészülés kellett volna, mivel az ő korában már nem egyszerű átírni az edzésfolyamatot.

– Nagy csalódás ez számomra; előtte egy héttel tudtuk meg, hogy elmarad, aztán bizonytalanság volt hetekig, nem is számítottunk rá, hogy meg fogják rendezni, pláne nem arra, hogy el merik vállalni egy katasztrófa sújtotta területen.

Megmondom őszintén, hogy ilyen helyre nem szívesen megyek ki, nem érezném magam biztonságban,

minden gondolatom azon volna, nehogy most legyen egy földrengés, hiszen szeptemberben három is volt. Márpedig egy világversenyen nem járhat ezen az eszed – mondta lapunknak.

Egy, a szeptember 19-i földrengésben kárt szenvedett mexikói toronyházak közül Fotó: Pedro Pardo / AFP

Felvetette: ha pont akkor rengett volna a föld, amikor zajlik a vb, mit csinálnak ennyi kerekesszékes emberrel, hogyan hozzák le őket például egy megrongálódott hotel tizedik emeletéről? Bár a szervezők biztosították a résztvevőket az új időpont kockázatmentességéről, nem megnyugtatók az olyan hírek, hogy a versenynek otthont adó uszodában is kár keletkezett. Vereczkei hozzátette, megérti a többieket is, akik szerepelni akarnak, de ő az elmúlt 25 évben a világ számos pontján járt már, s ennyi idősen kétszer is meggondolja, kockáztasson-e.

A Baja város és Pass Ferenc edző támogatását élvező versenyző 1992 óta hét paralimpián járt, rekorderként sorrendben három arany- és négy bronzérmet szerezve az 50 méteres hátúszásban az S5-ös sérültségi kategóriában. Elmondta, minden évben átgondolja, hogyan tovább, de még az is lehet, hogy 43 évesen ott lesz a tokiói paralimpián is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.12.