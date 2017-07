Nem ment a magyar női válogatottnak a „kétbalkezes” kanadaiak ellen

Abból kiindulva, hogy Kanada a két évvel ezelőtti vb-n tizenegyedik lett, nem várt kifejezetten nehéz feladat ellenük a női válogatottra a tegnap esti negyeddöntőn. Ezzel szemben viszont nemcsak a két csapat júniusi döntetlenje tűnt intő jelnek (akkor, a Világliga-szuperdöntőben ők ezüstérmesek, a mieink negyedikek lettek), hanem az is, amit Bíró Attila a budapesti világbajnokság előtt lapunknak mondott: – Az amerikaiak után ott vagyunk a szűk élmezőnyben az oroszokkal, spanyolokkal, olaszokkal, görögökkel karöltve, és ide sorolnám a kanadaiakat is – jelentette ki a szövetségi kapitány, aki a hétfői párharc előtt azt is kiemelte, a kanadaiak két balkezes játékosának semlegesítése lesz a mérkőzés kulcsa.

A juharlevelesek szombaton Új-Zélandot győzték le a nyolcaddöntőben, míg a magyar válogatott tagjai háromnapos meccsszünet után csobbantak ismét a Hajós-uszodában (péntekre kimenőt kaptak, szombaton pedig kondiedzés után agyaggalamblövészettel tarkított csapatépítésen vettek részt a galgamácsai lőtéren). A fogadtatás és a hangulat a múlt heti három csoportmérkőzésen tapasztaltakat idézte a Margitszigeten, még úgy is, hogy a délutáni eső áztatta padokon, illetve székeken kellett helyet foglalni a lelátón – már annak, aki bírta ülve.

A meccs ugyanis már az elején izgalmas volt, lévén, hogy a magyar lányok az elejétől kezdve nem találták a kanadaiak különleges védekezési taktikájának az ellenszerét. Az egyedi stílus abból áll, hogy szinte a kapussal egyvonalban az egyik védekező játékos is felemelt kézzel tapossa a vizet, szűkítve a „céltáblát” (de feladva a szoros emberfogás lehetőségét). 0-1-es állásnál, az első negyed vége előtt kettő perccel épp Chrisitine Robinson blokkolta ebben a szerepben Szilágyi Dorottya kísérletét, akié előtt és után is több kaput elkerülő kísérletünk akadt, Bujka Barbara például 6 és 3 másodperccel az első játékrész végét megelőzően is mellétrafált.

A folytatásban aztán végre sikerült gólokat szerezni, de Szilágyi, Czigány Dóra és Illés Anna találatára is volt válasz, Monika Eggens neve mellé már a negyedik (!) strigulát húztuk, 3-4-re álltunk, majd a félidő előtt Takács Orsolya egyenlített.

Bíró Attila előzetesen Emma Wright és Kyra Christmas játékától tartott (a két balkezes), ám úgy tűnt, a kanadaiak többi játékosa sem sorolható a kétbalkezes kategóriába, nagyon felkészültek ellenünk. A harmadik negyedben a magyarok az elsőben mutatott teljesítményt hozták, egy idő után az ötlet és a vállalkozó kedv is hiányzott, a korábban az olasz Cataniában is szereplő Eggens pedig ismét betalált (4-5).

Bajban volt a magyar válogatott, semmi nem akart sikerülni, például Antal Dóra három méterről mellé, Illés Anna nem sokkal ezután majdnem ugyanonnan a kapusba lőtt. Bő két perccel a vége előtt Wright is betalált, s innen már nem volt visszaút. Mindenki értetlenül állt a történtek előtt. A végeredmény: 4-6, a margitszigeti lelátón pedig döbbent csend. Belegondolni is borzasztó, hogy a második félidőben egyáltalán nem sikerült betalálni, mind a négy gólt a második negyedben lőtte a magyar csapat.

A mieink találkozója után kezdődött Görögország–Spanyolország mérkőzésen dől el, hogy Kanada kivel találkozik a szerdai elődöntőben. A másik ágon Oroszország az Egyesült Államokkal meccsel majd a fináléért. A mieink pedig a görög-spanyol vesztesével mehetnek az ötödik helyért, először szerdán délután háromkor. Pedig titkon nagyon sokan az aranyérem megszerzésére számítottak...

Reakciók A magyar válogatott tagjainak egy része sírva vagy arcát köpenyének kapucnijába takarva haladt át az újságírók interjúinak teret biztosító vegyes zónán. Azért többen megálltak, ám Keszthelyi Ritán például látszott a feldúltság. Miután elmondta, hogy többet lőttek kapura, csak nem pontosan, s talán türelmetlenek voltak, az általam látottak alapján megkérdeztem, hogy elillant-e a vállalkozó kedv, mire így válaszolt: „Azt gondolom, nem illanhat el, amikor mi 35-öt lövünk, ők meg 21-gyet. Úgy nehéz kapura lőni, hogy van két blokk a kapuban, de ha gondoljátok, akkor valaki jöjjön be és próbálja ki” – mondta csalódottan, miközben a háttérben a kanadai lányok sikítoztak az örömtől. Illés Anna viszont meglehetősen higgadtan értékelt: „Sajnos nem jöttek be a lövéseink, nem úgy építettük fel a támadásainkat, ahogy elterveztük, ez benne van a sportban, ebből tanulni kell és továbblépni.” Kérdésünkre rávilágított, hogy nem lehet úgy meccset nyerni, hogy a második félidőben nem lőnek gólt. Bíró Attila: „Nem csináltak olyan extrát, amire ne készültünk volna, a saját pontatlanságunk miatt vesztettünk. Hogy mi az oka, nem tudom, lehet, hogy a lányoknak egyszer-kétszer megremegett a kezük.”

Női vízilabdatorna, negyeddöntő

Magyarország–Kanada 4-6 (0-1, 4-3, 0-1, 0-1)

Gólszerzők: Monika Eggens 5, Emma Wright 1, ill. Szilágyi Dorottya, Czigány Dóra, Illés Anna, Takács Orsolya 1-1.

Gól emberelőnyből: 1/5, ill. 3/6.

A másik három negyeddöntő eredménye:

Olaszország–Oroszország 8-9

Egyesült Államok–Ausztrália 7-5

Görögország–Spanyolország 22.00-tól

A szerdai elődöntők párosítása:

Oroszország–Egyesült Államok

Kanada–Görögország/Spanyolország

Az ötödik helyért:

Olaszország–Ausztrália

Magyarország–Görögország/Spanyolország

