Nemi erőszakkal vádolják a hatszoros olimpiai bajnokot

A Weinstein-ügy kirobbanása óta sokan számoltak be szexuális zaklatásról vagy erőszakról a médiában és a közösségi oldalakon. Most egy újabb érintett állt nyilvánosság elé, ezúttal a sport világából.

Tatjana Gucu azt állítja, egy csapattársa megerőszakolta, amikor még 15 éves volt. Az olimpiai bajnok tornász Facebook-oldalán közzétett üzenetében kiemelte: azáltal, hogy nyilvánosságra hozta történetét, reményei szerint segíteni fog azoknak, akik eddig nem mertek megszólalni.

A 41 éves sportolónő azt írta, hogy 1991-ben, a stuttgarti DTB-kupán a hatszoros olimpiai bajnok, Vitalij Scserbo erőszakolta meg. „Erősebb vagyok, mint valaha”, „többé nem tudsz megtörni” – üzente Tatjana Gucu egykori csapattársának. Hozzátette, Scserbo „egy szörnyeteg”, aki éveken át félelemben tartotta, és arra kényszerítette, hogy saját börtönébe zárja magát.

Bejegyzésében az ukrán tornásznő ironikusan köszönetet mondott Tatyana Toropovának, aki – állítása szerint – mindent hallott, mégsem tett semmit. De üzent Rustam Sharipovnak is, kiemelve, Scserbo „nagy barátja” nem védett meg egy 15 éves kislányt.

A minszki születésű, 45 éves Vitalij Scserbo az 1992-es olimpia legeredményesebb sportolója volt, pályafutása során hat olimpiai, tizenkét világbajnoki és kilenc Európa-bajnoki aranyérmet nyert. A jelenleg az Egyesült Államokban élő Tatjana Gucu az 1992-es barcelonai olimpián nyert két aranyat, egy ezüstöt és egy bronzot.

Miután Harvey Weinstein amerikai filmproducer több évtizedre visszanyúló szexuális zaklatási botrányba keveredett, többen, köztük hollywoodi színésznők – például Angelina Jolie és Gwyneth Paltrow – is arról számoltak be, hogy őket is zaklatta a producer. Voltak, akik szexuális erőszakkal is megvádolták Weinsteint, egyikük Rose McGowan színésznő. A New York-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a vádak alapján.

Az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia kizárta soraiból a producert, és Franciaországban kezdeményezték, hogy Harvey Weinsteint fosszák meg a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a becsületrendtől. A Weinstein Co. hétfőn jelentette be, hogy tárgyalásokat kezdett a cég egészének vagy egy jelentős részének az eladásáról, az amerikai producerek céhe (PGA) pedig kedden közölte, hogy elindította Harvey Weinstein kizárását.

Eközben folyamatosan újabb személyek – eddig például Björk, Reese Witherpoon, America Ferrara és Jennifer Lawrence – állnak nyilvánosság elé azzal kapcsolatban, hogy ők is szexuális zaklatás áldozatai volta.

Magyarországon Sárosdi Lilla színésznő Facebook-oldalán számolt be egy esetről, mely során egy meg nem nevezett színházi rendező és annak barátja orális szexre akarta rávenni őt egy autóúton; a szintén színésznő Sándor Erzsi pedig arról beszélt, hogy még főiskolás évei alatt egy rendező szakos fiú beszélte rá, hogy félmeztelenül adjon elő neki egy szöveget. Sárosdi Lilla férje, Schilling Árpád rendező pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy hatalmukkal rendszeresen visszaélnek a művészvilág nagyjai.

Szexuális zaklatás miatt feljelentették Tyukod polgármesterét is. A település anyakönyvvezetője, Németh Pálma azt állítja, Czibere József nem csak vele erőszakoskodott, de ő az első, aki nem hagyta annyiban, és feljelentést tett

A Weinstein-ügy a közösségi médiában is lavinát indított: Alyssa Milano színésznő kampánya nyomán milliók vallottak arról, hogy őket is zaklatták már. A színésznő október 15-én azt indítványozta Twitteren, hogy bárki, akit ért szexuális zaklatás életében, írja ki, hogy „me too”, azaz „én is”. A #MeToo-kampány célja Milano szerint az, hogy az emberek megértsék: nem elszigetelt esetekről van szó, a probléma általános. Magyarországon a Weinstein-ügy előtt például a Beszélj róla! projekt keretén belül online, névtelenül számoltak be történeteikről olyan nők, akiket szexuális zaklatás ért.