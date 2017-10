Nick Kyrgios, a 22 évesen kiégett zseni

Egyetlen ember mentheti meg talán a tenisz számára Nick Kyrgiost, történetesen a legkeményebb kritikusa: John McEnroe. A hétszeres Grand Slam-győztes csillag bizonyosan azért érti meg annyira az olykor minősíthetetlenül viselkedő ausztrált, mert hasonlóan lobbanékony volt a pályán. Miután szeptember végén kijelentette, hogy ha Kyrgiosnak nincs kedve teniszezni, ne játsszon, utóbb azt találta nyilatkozni, hogy céltáblája a jövő legnagyobb ígérete. Érthető McEnroe vonzalma, az ifjú titán szédületesen tud játszani, ha akar, csak az a gond, hogy sokszor nincs kedve ehhez.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A görög apától és maláj anyától származó Kyrgiosnak vélhetően a gyermekkorában kell keresni a mentális törést. Kosárlabdázó akart lenni, de a teniszt választotta. Viszont annyi energiát fektetett a karrierjébe, hogy most már hagyja sodródni magát a teniszvilágban, amelynek így is az egyik legnagyobb ásza. Négy éve sem játszott, amikor megnyerte juniorként az Australian Opent, majd Federer óta ő volt az első, aki húszévesen GS-negyeddöntőig tudott jutni. Azóta több felnőtt-tornát is nyert már, és

Lleyton Hewitt óta először tudta első találkozásukkor legyőzni Rafael Nadalt, Roger Federert és Novak Djokovicot is.

Paul Annacone, Federer korábbi edzője játéka láttán csupán annyit mondott: – Nick a legtehetségesebb teniszező, akit Roger bemutatkozása óta láttam.

Egy kis ízelítő a technikai tudásából:

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Adottságai ellenére felnőttpályafutása kezdete óta közel 120 ezer dollárnyi büntetést kellett befizetnie.

Hol ütőt tört, hol egy nézőnek szólt oda káromkodva, de küldött már el labdaszedőt és vonalbírót is melegebb éghajlatra.

Legutóbb a sanghaji tornán mormogta oda a vezetőbírónak az első szett végén, hogy ha ez így megy tovább, lejön a pályáról. Az volt a baja, hogy a nézők mászkáltak a lelátón, így egyszerűen lesétált a rekortánról.

Egy 2015-ös meccsen azt találta mondani a pályán ellenfelének, Stanislaw Wawrinkának, hogy annak barátnője egy másik játékossal szexel. Persze az irodalmi stílustól elég távol járt. Szerencsétlenségére a mikrofonok rögzítették szavait, melyet a svájci a mérkőzés alatt nem hallott. Utólag viszont azt mondta, ilyen sértést még az ellenségének sem tartogatna. Miután a fél teniszvilág felháborodott az ausztrál stílusán, nyilvánosan elnézést kért.

Korábban azzal is megvádolták, hogy szándékosan nem ad bele mindent meccs közben, amit előbb tagadott, majd elismert ausztrál cimborájának, John Millnernek. – Vannak játékosok, akik küzdenek, hogy mindennap jobbak legyenek. Én nem ez a típus vagyok – ecsetelte a 22 éves sportoló, aki állítása szerint már 2014-ben kiégett.

Az ausztrál legrosszabb pillanatai egy csokorba szedve:

A pszichológus és McEnroe mellett talán még edzőjére, Sébastian Grosjeanra számíthatna Kyrgios – ha akarna. – Ő hihetetlenül jó és elszánt edző. Sokkal jobb tanítványt érdemelne, nem engem – mondta idei első körös US Open-búcsúja után.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.13.